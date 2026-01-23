दादी की उम्र की बुजुर्ग के साथ 40 साल के शख्स ने की हैवानियत, बोली- हेलमेट पहनकर आया था तो....

Bharatpur Rape Case: घटना के बाद पीड़ित बुजुर्ग महिला को ब्लीडिंग हो गई, जिसके बाद परिजन बदनामी के डर से उसे इलाज के लिए निकटवर्ती जिले के अस्पताल में ले गए. जहां उसका इलाज किया गया. इसके बाद देर शाम घटना की जानकारी खेड़ली मोड़ थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलने पर आज एएसपी मुख्यालय धर्मेंद्र यादव ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और पीड़िता का मेडिकल कराकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

हुलिया के आधार पर आरोपी की पहचान के जुटी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वारदात के समय बुजुर्ग महिला अपने घर पर अपने 90 वर्षीय पति के साथ मौजूद थी. कुछ बच्चे भी पास में खेल रहे थे लेकिन उसका पति बीमारी की दवाई लेने के चलते नींद में था. पीड़िता ने बताया कि आरोपी हेलमेट पहने था. पुलिस अब हुलिया के आधार पर आरोपी की पहचान के जुटी है. आरोपी 40 साल का बताया जा रहा है. अब पुलिस जांच के बाद ही मामले का खुलासा होगा.



इस वारदात ने इंसानियत को शर्मसार जरूर कर दिया है. वहीं मामले में खेड़ली मोड़ थाना पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है. घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देरी से दी जबकि पीड़िता का गांव थाना क्षेत्र से सटा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें भरतपुर की एक और खबर

मोबाइल पर गेम खेलते-खेलते ठंडा पड़ा दस साल के मासूम का शरीर, नजारा देख उड़े होश

Bharatpur News: भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में एक 10 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा था, जब उसके पिता ने कमरे में जाकर उसे गले में स्वाफी का फंदा लगे हुए बेहोश हालत में पाया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

चिकसाना थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले 10 साल के शिवा (नाम बदलकर) के साथ यह हादसा देर शाम हुआ. परिवार के सदस्य बताते हैं कि शाम को घर में सभी लोग बरामदे में बैठे हुए थे. शिवा के पिता, मां, 11 साल का बड़ा भाई और 14 साल की बड़ी बहन बरामदे में बातें कर रहे थे. शिवा अकेला अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था. परिवार को लगा कि बच्चा शांत बैठकर खेल रहा है, इसलिए किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया.

लगभग 30 मिनट बाद जब पिता कमरे में गए तो सामने का नजारा देखकर वे सदमे में आ गए. शिवा बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका शरीर अचेत था और गले में स्वाफी (स्कार्फ) का फंदा फंसा हुआ था. पिता ने तुरंत फंदा खोला और बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवा का शरीर ठंडा पड़ चुका था और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. घबराहट में पिता ने बच्चे को गोद में उठाकर तुरंत नजदीकी आरबीएम अस्पताल ले गए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bharatpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-