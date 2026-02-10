Zee Rajasthan
भरतपुर के बयाना में छात्राएं बीमार, 4 दिन में 13 छात्राएं अस्पताल में भर्ती

Bharatpur News: भरतपुर जिले में बयाना के अलापुरी स्थित देवनारायण राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल के हॉस्टल में पिछले 4 दिन से छात्रों के बीमार होने का सिलसिला चल रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Devendra singh
Published: Feb 10, 2026, 08:41 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 08:41 PM IST

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले में बयाना के अलापुरी स्थित देवनारायण राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल के हॉस्टल में पिछले 4 दिन से छात्रों के बीमार होने का सिलसिला चल रहा है. बीते 4 दिनों में 13 छात्राएं बीमार हो चुकी हैं, जिन्हें स्कूल प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया है. छात्राओं के लगातार बीमार होने से स्कूल प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है.

मंगलवार को भी कक्षा 8 से 12 तक की आधा दर्जन छात्राएं अचानक बीमार पड़ गईं. छात्राओं में सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, बेचैनी, घबराहट और पेट दर्द जैसी एक जैसी शिकायतें सामने आईं. लगातार कई छात्राओं के बीमार होने से स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में भी चिंता का माहौल बन गया. हॉस्टल वार्डन हेमेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ छात्राओं में बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और पेट दर्द जैसी शिकायतें सामने आ रही थीं.

मंगलवार को भी अचानक पांच छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत बयाना उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. छात्राओं का उपचार करने वाले उप जिला अस्पताल के डॉक्टर निर्भय सिंह गुर्जर ने बताया कि हॉस्टल की छात्राएं लक्ष्मी (16), रामा (14), मंजू (15), मनीषा (13) और इशू (15) को भर्ती किया गया है. सभी छात्राओं में पेट दर्द, घबराहट, बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समान समस्याएं पाई गईं.

प्रारंभिक जांच में पीने के पानी में संक्रमण के कारण इस तरह की शिकायत सामने आ रही है. इनमें से लक्ष्मी की हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है. इससे पहले हॉस्टल की छात्राएं शिवानी, जान्हवी, कविता, पूजा, कोमल, लक्ष्मी, प्रियंका, मोनिका भी बीमार पड़ चुकी हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. एसडीएम दीपक मित्तल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी.

साथ ही ब्लॉक सीएमएचओ को छात्राओं के बेहतर और समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं. ब्लॉक सीएमएचओ डॉ. धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि सभी छात्राओं की वाइटल स्थिति फिलहाल सामान्य है. प्रथम दृष्टया कुछ मामलों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की भी संभावना लग रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर डॉक्टरों की टीम लगातार छात्राओं के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल स्कूल और हॉस्टल में पीने के पानी की जांच और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBharatpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

