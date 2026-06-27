/बंध बारैठा अभ्यारण्य विस्तार के विरोध में 175 गांवों का ऐलान, महापंचायत में वन विभाग के बहिष्कार का फैसला

Bharatpur News: बयाना क्षेत्र में बंध बारैठा वन्यजीव अभ्यारण्य और प्रस्तावित करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व के विस्तार के विरोध में शुक्रवार को थाना डांग स्थित घूघस चामुंडा मंदिर परिसर में सर्वसमाज की विशाल महापंचायत आयोजित हुई. देर शाम तक चली इस महापंचायत में भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा जिलों के हजारों किसान, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए. सभा में एक स्वर में कहा गया कि किसी भी कीमत पर वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार स्वीकार नहीं किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी गई.

जमीन और आजीविका बचाने के लिए संघर्ष का संकल्प

महापंचायत की अध्यक्षता पूर्व उप जिला प्रमुख रामस्वरूप कांवर ने की. वक्ताओं ने कहा कि प्रस्तावित विस्तार से सैकड़ों गांवों की कृषि भूमि, गोचर भूमि और ग्रामीणों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा. ग्रामीणों का कहना था कि यदि यह योजना लागू होती है तो बड़ी संख्या में किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है. इसी कारण किसानों ने अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का संकल्प लिया.

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वन विभाग के कार्यों का बहिष्कार करने का निर्णय

महापंचायत में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. ग्रामीणों ने तय किया कि अब क्षेत्र के सभी गांव वन विभाग के कार्यों का बहिष्कार करेंगे और विभाग को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति आंदोलन के विरोध में जाकर वन विभाग का सहयोग करता है तो उसके खिलाफ सामाजिक स्तर पर निर्णय लिया जाएगा.

संघर्ष समिति का गठन, श्रीराम बैंसला बने अध्यक्ष

आंदोलन को संगठित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महापंचायत में संघर्ष समिति का गठन किया गया. पूर्व सरपंच श्रीराम बैंसला को संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष बलराम कांवर को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई. इसके अलावा भरतपुर, करौली और धौलपुर जिलों के करीब 175 गांवों में 11 11 सदस्यीय समितियां गठित कर महासंघर्ष समिति का विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया.

सोमवार को प्रशासन को सौंपा जाएगा ज्ञापन

महापंचायत में यह भी तय किया गया कि सोमवार को भरतपुर संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा. ज्ञापन के माध्यम से बंध बारैठा वन्यजीव अभ्यारण्य और प्रस्तावित करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व के विस्तार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की जाएगी. महापंचायत में मौजूद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को आगे और व्यापक रूप दिया जाएगा. इस दौरान महासचिव बनाए गए बलराम कांवर ने भी आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने की बात कही.