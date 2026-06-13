/कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

Bharatpur News: भरतपुर जिले के बयाना नगर पालिका में शुक्रवार को आयोजित बैठक के दौरान विधायक ऋतु बनावत और नगर पालिका की एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (EO) अनीता कुशवाह के बीच तीखी बहस हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में तू-तड़ाक की स्थिति बन गई. मामले ने तूल पकड़ा तो इसकी शिकायत उच्च स्तर तक पहुंची और देर रात स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) ने EO अनीता कुशवाह को निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय डीएलबी रहेगा.

नगर पालिका के कामकाज को लेकर हो रही थी समीक्षा बैठक

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जानकारी के अनुसार, विधायक ऋतु बनावत बयाना नगर पालिका में अधिकारियों की बैठक लेने पहुंची थीं. बैठक के दौरान उन्होंने नगर पालिका के विभिन्न कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और कई मुद्दों पर सवाल किए.

इसी दौरान वहां मौजूद लोगों में EO अनीता कुशवाह के भतीजे नितिन कुशवाह ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अच्छे कामों की कोई तारीफ नहीं करता.

भतीजे के हस्तक्षेप के बाद बढ़ा विवाद

विधायक ऋतु बनावत ने नितिन कुशवाह से पूछा कि वह कौन हैं. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह जनता हैं और सभी लोग अपनी बात रख रहे हैं, इसलिए वह भी बोल रहे हैं.

विधायक ने उन्हें बीच में हस्तक्षेप नहीं करने और अधिकारियों की बैठक में अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा. इसी बात पर EO अनीता कुशवाह नाराज हो गईं और उन्होंने विधायक से कहा कि वह जनता हैं और उनकी फैमिली का हिस्सा हैं, उन्हें बाहर जाने के लिए कैसे कहा जा सकता है. इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.

सफाई ठेके को लेकर विधायक ने उठाए सवाल

बैठक के दौरान विधायक ऋतु बनावत ने नगर पालिका की फाइलों का भी अवलोकन किया. इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि बयाना में सफाई व्यवस्था का ठेका बार-बार एक ही कंपनी को दिया जा रहा है.

इस पर विधायक ने EO से सवाल किए. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने संबंधित टेंडर प्रक्रिया की जांच करवाने के निर्देश दिए. विधायक ने कहा कि बार-बार एक ही कंपनी को ठेका मिलने के कारणों की जांच होनी चाहिए और यह भी देखा जाना चाहिए कि कहीं इसमें कमीशन का मामला तो नहीं है.

AC चोरी के मामले पर भी उठे सवाल

बैठक में सरकारी अस्पताल के सामने स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स से एयर कंडीशनर (AC) चोरी होने का मामला भी उठा. विधायक ने इस संबंध में EO से जानकारी मांगी.

EO ने कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी. इस पर विधायक ने कहा कि AC चोरी हुए करीब दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन नगर पालिका की ओर से अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई. उन्होंने ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया.

विधायक ने की उच्च अधिकारियों से शिकायत

घटना के बाद विधायक ऋतु बनावत ने EO अनीता कुशवाह के खिलाफ अभद्र व्यवहार की शिकायत नगरीय विकास एवं आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा, भरतपुर जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त से की.

शिकायत के बाद मामले पर कार्रवाई करते हुए स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) ने EO अनीता कुशवाह को निलंबित कर दिया. विभाग ने निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय डीएलबी निर्धारित किया है.

फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और नगर पालिका में हुई बैठक के दौरान हुए पूरे घटनाक्रम को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है.