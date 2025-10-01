Zee Rajasthan
सीकर के बाद भरतपुर में भी कफ सिरप का कहर, एक बच्चे की मौत, दो की हालत नाजुक

Bharatpur News: भरतपुर जिले के बयाना के मलाह गांव में नि:शुल्क दवा योजना के तहत दी गई खांसी की सिरप 'डेक्सट्रोमेथॉरफेन एचबीआर' से दो महीने के मासूम सम्राट की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चे साक्षी (4 वर्ष) और विराट (6 वर्ष) गंभीर रूप से बीमार हो गए.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 01, 2025, 09:42 AM IST | Updated: Oct 01, 2025, 09:42 AM IST

सीकर के बाद भरतपुर में भी कफ सिरप का कहर, एक बच्चे की मौत, दो की हालत नाजुक

Rajasthan News: राजस्थान में नि:शुल्क दवा योजना के तहत दी जा रही खांसी की सिरप 'डेक्सट्रोमेथॉरफेन एचबीआर सिरप आईपी 13.5 मिग्रा/5 मिली' फिर से विवादों में है. भरतपुर जिले के बयाना के मलाह गांव में इस सिरप के सेवन से दो महीने के मासूम सम्राट की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चे साक्षी (4 वर्ष) और विराट (6 वर्ष) गंभीर रूप से बीमार हो गए. जयप्रवेश ने बताया कि 18 सितंबर को तीनों बच्चों को जुकाम और खांसी के लिए गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) से यह सिरप दिया गया. दवा पीते ही बच्चों की हालत बिगड़ गई, और सम्राट को जयपुर रेफर किया गया, जहां 22 सितंबर को उसकी मौत हो गई. इससे पहले सीकर में भी इस सिरप से एक बच्चे की जान जा चुकी है.

जयपुर की आपूर्तिकर्ता फर्म पर सवाल
यह सिरप जयपुर के सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र की केसन फार्मा द्वारा आपूर्ति की गई थी, जिसका मालिक वीरेंद्र कुमार गुप्ता है. औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने बताया कि इस कंपनी को पहले भी राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) द्वारा डिबार किया जा चुका है. चार साल पहले दिल्ली के एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इसी दवा से 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें तीन की मौत हो गई थी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने तब इस पर रोक लगाई थी. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या घटिया दवा बनाई गई, क्वालिटी जांच में लापरवाही हुई, या भंडारण और वितरण प्रणाली में खामी थी.

सरकार ने शुरू की जांच
राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. सिरप की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है, और सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इस घटना ने नि:शुल्क दवा योजना की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

