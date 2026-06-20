/भरतपुर ACB का बड़ा एक्शन! नौकरी से नहीं हटाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाली तीन महिलाएं ट्रैप

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने महिला एवं बाल विकास विभाग में रिश्वतखोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है. ACB ने विभाग की एक सुपरवाइजर और दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है. आरोप है कि तीनों ने एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नौकरी से नहीं हटाने के बदले रिश्वत की मांग की थी.

परिवादी की शिकायत पर ACB ने बनाया प्लान

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ACB चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ब्यूरो से शिकायत की थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर क्षमा दहिया उसे नौकरी से हटाने की धमकी दे रही थी. साथ ही कहा जा रहा था कि यदि वह अपनी नौकरी बचाना चाहती है तो उसे मोटी रकम देनी होगी.

परिवादी के अनुसार, सुपरवाइजर ने उससे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. शिकायत के आधार पर ACB ने मामले का सत्यापन किया और कार्रवाई की योजना तैयार की.

पहली किश्त पहले ही ले चुकी थीं आरोपी

जांच में सामने आया कि परिवादी पहले ही 10 हजार रुपये आरोपियों को दे चुकी थी. बाद में बातचीत के दौरान रिश्वत की रकम 50 हजार रुपये से घटाकर 35 हजार रुपये तय कर दी गई. इसके बाद दूसरी किश्त के रूप में 10 हजार रुपये देने की बात तय हुई.

ACB ने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखते हुए ट्रैप की तैयारी की और परिवादी को तय योजना के अनुसार रिश्वत की रकम लेकर भेजा.

सुपरवाइजर के घर पर तीनों आरोपी ट्रैप

शुक्रवार को परिवादी दूसरी किश्त देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर क्षमा दहिया के पास पहुंची. इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजबाला और सुनीता मुद्गल भी परिवादी के साथ थीं. ACB की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुपरवाइजर क्षमा दहिया और दोनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया. यह कार्रवाई सुपरवाइजर के घर पर की गई, जहां पूरी टीम पहले से निगरानी कर रही थी.

तीनों आरोपी अलग-अलग स्थानों पर तैनात

जानकारी के अनुसार, सुपरवाइजर क्षमा दहिया भरतपुर शहर के सूरजपोल सेक्टर में तैनात हैं. वहीं, सुनीता मुद्गल कारे के नगला क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हैं, जबकि राजबाला रंजीत नगर के डी ब्लॉक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं दे रही हैं.

ACB अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. इस कार्रवाई को महिला एवं बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है और रिश्वतखोरी के मामलों पर सख्त निगरानी का संदेश भी दिया गया है.