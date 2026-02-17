Zee Rajasthan
Bharatpur: पुलिस कार्रवाई के बीच बड़ा हादसा! वारंटी की तलाश में निकली टीम, गाय से टक्कर में आरोपी की मां की मौत

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में अटलबन्ध थाना पुलिस एक फरार वारंटी को पकड़ने के लिए निकली थी. वहीं, इसी दौरान आरोपी की मां की पशु के टकराने से मौत हो गई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Devendra singh
Published: Feb 17, 2026, 05:58 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 05:58 PM IST

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में अटलबन्ध थाना पुलिस ने एक फरार वारंटी को पकड़ने के लिए दबिश दी. इस दौरान 60 वर्षीय महिला की पशु के टकराने से मौत हो गई. दबिश के दौरान पुलिस को स्थाई वारंटी नहीं मिला.

मृतका के परिजन शव को पहले लेकर कोतवाली पुलिस थाने ले गए ,बाद में पुलिस ने शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में पुलिस के पहरे में रखवाया. साथ ही चार हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए गए. इसके अलावा सुबह से ही पोस्टमार्टम के समय दो थानों की पुलिस तैनात रही.

शौकीन के घर चेकिंग

एएसपी सिटी (IPS) पंकज यादव ने बताया कि पुलिस स्थाई वारंटी के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलाती रहती है. शौकीन नाम का अटल बंद थाने के स्थाई वारंटी है. उसके पकड़ने के लिए देर रात अटलबंध पुलिस उसके घर पर गई थी. शौकीन के घर चेकिंग के दौरान ही उसकी मां जन्नत (65) की गौवंश से टकराने के चलते मौत हो गई, जिसकी रिपोर्ट मृतका के परिजनों ने दी है.

पोस्टमार्टम करवाया गया

परिजनों ने एक्सीडेंट में जन्नत की मौत होना बताया है. मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है, जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वह की जाएगी. महिला के मौत के कारणों का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा. महिला के परिजनों ने बताया कि किसी गौवंश के टकराने से महिला की मौत हुई है. वारंटी पकड़ा नहीं गया सिर्फ चेकिंग की गई थी कि वह घर पर है या नहीं.

देर रात ही महिला की मौत

देर रात ही महिला की मौत हो जाने के बाद शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया गया. रात को मॉर्च्युरी पर हथियारबंद चार पुलिसकर्मी तैनात किए गए. सुबह एएसपी सिटी पंकज यादव सहित कोतवाली थाना पुलिस, मथुरा गेट थाना पुलिस और लाइन का जाब्ता मौजूद रहा.


