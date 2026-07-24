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भरतपुर रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हत्या, पत्थर से कुचलकर यात्री की जान ली, आरोपी डिटेन

Bharatpur Crime News: भरतपुर के बंसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर 34 वर्षीय संतोष की कथित कहासुनी के बाद एक युवक ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी फरार हुआ, लेकिन रुदावल थाना पुलिस और बयाना GRP ने पीछा कर उसे डिटेन कर लिया.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 24, 2026, 11:24 AM|Updated: Jul 24, 2026, 11:24 AM
भरतपुर रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हत्या, पत्थर से कुचलकर यात्री की जान ली, आरोपी डिटेन
Image Credit: बंसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर हत्या.

Bharatpur Crime News: भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र स्थित बंसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां एक सनकी युवक ने एक यात्री की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी और दहशत फैल गई.

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे. स्टेशन मास्टर की सूचना पर रुदावल थाना पुलिस और बयाना जीआरपी चौकी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी का पीछा किया और उसे डिटेन कर लिया.

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प्रथम दृष्टया सामने आया है कि आरोपी और मृतक युवक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पत्थर से हमला कर युवक की हत्या कर दी.

मृतक की पहचान 34 वर्षीय संतोष निवासी हरदोई, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. बताया गया कि संतोष अवध एक्सप्रेस से सूरत, गुजरात से अपने घर हरदोई लौट रहा था. इसी दौरान बयाना आगरा रेलमार्ग पर स्थित बंसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर यह वारदात हुई.

पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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