/भरतपुर रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हत्या, पत्थर से कुचलकर यात्री की जान ली, आरोपी डिटेन

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Bharatpur Crime News: भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र स्थित बंसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां एक सनकी युवक ने एक यात्री की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी और दहशत फैल गई.
घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे. स्टेशन मास्टर की सूचना पर रुदावल थाना पुलिस और बयाना जीआरपी चौकी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी का पीछा किया और उसे डिटेन कर लिया.
प्रथम दृष्टया सामने आया है कि आरोपी और मृतक युवक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पत्थर से हमला कर युवक की हत्या कर दी.
मृतक की पहचान 34 वर्षीय संतोष निवासी हरदोई, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. बताया गया कि संतोष अवध एक्सप्रेस से सूरत, गुजरात से अपने घर हरदोई लौट रहा था. इसी दौरान बयाना आगरा रेलमार्ग पर स्थित बंसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर यह वारदात हुई.
पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा.
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