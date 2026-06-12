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बयाना नगर पालिका में बवाल,MLA ऋतु बनावत और ईओ में तीखी नोकझोंक, भ्रष्टाचार पर मचा घमासान

Bharatpur News : भरतपुर के बयाना नगर पालिका में MLA ऋतु बनावत और ईओ अनीता कुमारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गयी. विवाद तब बढ़ा जब MLA ने मीटिंग में एक बाहरी व्यक्ति को बोलने से टोका, जिस पर ईओ ने उन्हें उंगली दिखाई.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDevendra singh
Published: Jun 12, 2026, 02:11 PM|Updated: Jun 12, 2026, 02:11 PM
बयाना नगर पालिका में बवाल,MLA ऋतु बनावत और ईओ में तीखी नोकझोंक, भ्रष्टाचार पर मचा घमासान
Image Credit: bharatpur bayana nagar palika mla ritu banawat eo controversy

Bharatpur News : भरतपुर के बयाना नगर पालिका में उस समय भारी बवाल मच गया जब MLA ऋतु बनावत और ईओ अनीता कुमारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. विवाद की शुरुआत तब हुई जब MLA ने मीटिंग में एक बाहरी व्यक्ति को बोलने से रोका, जिसे ईओ का रिश्तेदार बताया जा रहा है.

इस पर ईओ ने MLA को उंगली दिखाकर बदतमीजी की, जिसे विधायक ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना है. विधायक ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने से अधिकारी नाराज हैं. अब उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर पूरे मामले और पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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