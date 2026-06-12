/बयाना नगर पालिका में बवाल,MLA ऋतु बनावत और ईओ में तीखी नोकझोंक, भ्रष्टाचार पर मचा घमासान

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Bharatpur News : भरतपुर के बयाना नगर पालिका में उस समय भारी बवाल मच गया जब MLA ऋतु बनावत और ईओ अनीता कुमारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. विवाद की शुरुआत तब हुई जब MLA ने मीटिंग में एक बाहरी व्यक्ति को बोलने से रोका, जिसे ईओ का रिश्तेदार बताया जा रहा है.
इस पर ईओ ने MLA को उंगली दिखाकर बदतमीजी की, जिसे विधायक ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना है. विधायक ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने से अधिकारी नाराज हैं. अब उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर पूरे मामले और पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
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