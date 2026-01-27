भरतपुर में लापता युवक की तलाश की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन, सारस चौराहे से आईजी ऑफिस तक छावनी में तब्दील हुआ इलाका

Zee Rajasthan
Rajasthan News: भरतपुर में वैर के लापता युवक की तलाश की मांग को लेकर भीम आर्मी और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई. आईजी कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया. सारस चौराहे पर सशस्त्र बल तैनात है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Devendra singh
Published: Jan 27, 2026, 01:25 PM IST | Updated: Jan 27, 2026, 01:25 PM IST

Bharatpur Bhim Army Protest: नवाबी नगरी भरतपुर आज छावनी में तब्दील नजर आई. वैर थाना क्षेत्र से पिछले एक साल से लापता एक युवक का सुराग न मिलने से आक्रोशित भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आज रेंज आईजी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शन के उग्र होने पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन (जल तोप) का प्रयोग किया, जिससे मौके पर भारी तनाव व्याप्त हो गया.

मार्च 2024 से लापता युवक
पूरे विवाद की जड़ में वैर थाना क्षेत्र का एक युवक है, जो मार्च 2024 से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है. परिजनों का आरोप है कि करीब एक साल बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन युवक को ढूंढने में नाकाम रहा है. पुलिस की इस विफलता के खिलाफ भीम आर्मी ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए आईजी कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी थी.

सारस चौराहे पर कड़ा पहरा, सशस्त्र जाब्ता तैनात
भीम आर्मी के ऐलान के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए. सारस चौराहे से लेकर आईजी कार्यालय तक के पूरे इलाके को पुलिस ने किले में बदल दिया. सशस्त्र जाब्ते के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि प्रदर्शनकारियों को कार्यालय में घुसने से रोका जा सके.

जैसे ही प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की. माहौल तब गरमा गया जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर अड़ गए, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग कर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा.

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव
भीम आर्मी के नेताओं का कहना है कि प्रशासन दलित और पिछड़ों की सुनवाई नहीं कर रहा है. 'एक साल का समय कम नहीं होता, पुलिस की ढिलाई के कारण परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है.' दूसरी ओर, पुलिस अधिकारियों का तर्क है कि मामले में जांच जारी है और कानून-व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

