Zee Rajasthan
mobile app

Bharatpur News: बाजार से सामान लेकर मौत रही महिला पर सांड ने किया जानलेवा हमला, 4 फुट ऊपर उछाला, वीडियो सीसीटीवी में कैद...

Bharatpur News: भरतपुर में सांड के हमले की घटना! महिला बाजार से सामान लेकर घर जा रही थी, तभी सांड ने टक्कर मार दी. महिला के शरीर में कई जगह चोट आई है. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 12, 2025, 16:35 IST | Updated: Aug 12, 2025, 16:35 IST

Trending Photos

इतिहास और खूबसूरती दोनों पसंद हैं, तो बीकानेर की ये जगह है बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन
5 Photos
Rajasthan Places To Visit

इतिहास और खूबसूरती दोनों पसंद हैं, तो बीकानेर की ये जगह है बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन

क्या आप जानते हैं कि किस नागराज की बेटी थीं बाबा खाटू श्यामजी की मां?
7 Photos
Khatu Shyam ji

क्या आप जानते हैं कि किस नागराज की बेटी थीं बाबा खाटू श्यामजी की मां?

जयपुर को क्यों कहा जाता है पिंक सिटी, जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य
7 Photos
Gulabi Nagari

जयपुर को क्यों कहा जाता है पिंक सिटी, जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य

कलमी वड़ा वो राजस्थानी स्नैक जो एक बार खाए तो स्वाद में खो जाए, जानें इसकी आसान-सी रेसिपी
6 Photos
Rajasthani food

कलमी वड़ा वो राजस्थानी स्नैक जो एक बार खाए तो स्वाद में खो जाए, जानें इसकी आसान-सी रेसिपी

Bharatpur News: बाजार से सामान लेकर मौत रही महिला पर सांड ने किया जानलेवा हमला, 4 फुट ऊपर उछाला, वीडियो सीसीटीवी में कैद...

Bharatpur News: भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में एक महिला को सांड ने टक्कर मार दी. घटना में महिला के शरीर में कई जगह चोट आई है. फिलहाल घर पर ही है उसका इलाज चल रहा है. महिला बाजार से सामान लेकर अपने घर जा रही थी. उस समय यह घटना हुई. यह पूरी घटना पास ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

घटना शहर के चांदनी मैरिज होम के पास की है. शाहजहां (55) निवासी पाई बाग ने बताया कि वह घर का सामान लेने के लिए बाजार गई थी. शाम करीब 5 बजे वह सामान लेकर पैदल घर जा रही थी. चांदनी मैरिज होम के पास दो सांड खड़े थे. मैं वहां से आगे निकल आई. तब उन दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा था. जैसे ही मैं सांडों को क्रोस कर आगे बढ़ी तभी दोनों सांडों में झगड़ा हो गया. इतने में एक सांड ने शाहजहां को पीछे से टक्कर मारते हुए उछाल दिया.

शाहजहां करीब 4 फुट ऊपर उछल कर करीब 6 फुट आगे की तरफ गिरी. सांड टक्कर मारते हुए वहां से निकल गया. आसपास के लोगों ने जब घटना को देखा तो, वह तुरंत मौके पर आए और, शाहजहां को संभाला. जिसके बाद शाहजहां के घर घटना की सूचना दी गई. तब शाहजहां के परिजन आये और उसे घर ले गए. शाहजहां से सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है. फिलहाल उसका घर ही इलाज जारी है.

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news