पेपर से 2 दिन पहले स्टूडेंट ने किया सुसाइड, नाश्ते के लिए उठाने गए चौकीदार को लटका मिला शव, कमरे में अकेला सो रहा था

Bharatpur Student Suicide News : भरतपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड के पास स्थित राजकीय अंबेडकर छात्रावास में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Devendra sharma
Published: Feb 09, 2026, 12:54 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 02:15 PM IST

भरतपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड के पास राजकीय अंबेडकर छात्रावास में एक स्टूडेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुबह जब चौकीदार स्टूडेंट को नाश्ते के लिए उठाने गया तो, स्टूडेंट का शव पंखे के कुंडे से लटका हुआ मिला. स्टूडेंट के 12 फरवरी से 12वीं के पेपर शुरू होने थे. कल ही स्टूडेंट अपने घर से छात्रावास में आया था.

नहीं थे कमरे में पंकज के दोस्त
छात्रावास के अधीक्षक गौरव सारस्वत ने बताया कि पंकज (16) निवासी सिंघाड़ा थाना रुदावल 2 साल से छात्रावास में रह रहा था. वह कल ही अपने गांव से छात्रावास में आया था. जिस हॉल में पंकज रहता था. उसमें 14 स्टूडेंट रहते हैं. पंकज के साथ उसके चाचा का लड़का सुनील भी रहता था. कल रविवार था इसलिए ज्यादात्तर बच्चे अपने दोस्तों के यहां चले गए थे. सुनील भी अपने दोस्तों के साथ छात्रावास के दूसरे कमरे में सो रहा था.

हॉल का गेट तोड़कर उतारा शव कल शाम 8 बजे पंकज ने खाना खाया. 10 बजे तक वह पढ़ रहा रहा था. आज सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर चौकीदार पंकज को नाश्ते के लिए उठाने गया तो, पंकज के हॉल का गेट अंदर से बंद था. जिसके बाद चौकीदार ने गेट को खटखटाया लेकिन, दरवाजा नहीं खुला. तब चौकीदार ने छात्रावास में मौजूद स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया. पंकज के हॉल का गेट तोड़ा गया. पंखे से लटका हुआ था शव.

अंदर जाकर देखा तो, पंकज का शव पंखे के कुंडे से लटका हुआ था. जिसके बाद तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी गई. जिसके बाद पुलिस ने शव को उतरवाकर मोर्च्युरी में रखवाया और, उसके बाद पंकज के परिजनों को घटना के बारे में बताया गया.

