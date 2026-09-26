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भरतपुर में सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार पर कलेक्टर नाराज, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

भरतपुर जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शहर में चल रहे विभिन्न सड़क और विकास कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया. उन्होंने धीमे काम पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्माण में तेजी लाने और गुणवत्ता मानकों की पालना के निर्देश दिए.  

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Devendra singh
Published:Sep 26, 2026, 03:14 PM IST | Updated:Sep 26, 2026, 03:14 PM IST
भरतपुर में सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार पर कलेक्टर नाराज, अधिकारियों को दिए ये निर्देश
Image Credit: Bharatpur News

Bharatpur News: भरतपुर जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शनिवार को शहर में चल रहे विभिन्न सड़क निर्माण एवं विकास कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों की पालना सुनिश्चित करते हुए संवेदकों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए.

मानसिंह सर्किल-अछनेरा रोड के कार्य में तेजी लाने के निर्देश
जिला कलेक्टर ने मानसिंह सर्किल से अछनेरा रोड तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कार्यस्थल के अनुसार संवेदक के माध्यम से निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने सीवरेज कार्य के लिए की जा रही खुदाई से सड़क निर्माण प्रभावित होने को गंभीरता से लेते हुए आरयूआईडीपी के अभियंताओं को निर्धारित समय में सीवरेज संबंधी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए.

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उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर सीसी रोड का निर्माण किया जाना है, वहां कार्य शीघ्र पूरा किया जाए. विद्युत निगम विद्युत पोल एवं लाइन शिफ्टिंग का कार्य प्राथमिकता से पूरा करें, जिससे सड़क निर्माण की गति प्रभावित नहीं हो. उन्होंने डिवाइडर पर मिट्टी डालने के साथ पौधरोपण कराने के निर्देश दिए. धार्मिक स्थलों की शिफ्टिंग के संबंध में उन्होंने कहा कि नए स्थान पर आवश्यक निर्माण कराते हुए आमजन की भावनाओं के अनुरूप नियमानुसार शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाए.

नगला चांदमारी में वैकल्पिक मार्ग देकर कार्य को गति दें
जिला कलेक्टर ने नगला चांदमारी में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर निर्माण कार्य को गति देने के निर्देश दिए. उन्होंने सड़क विस्तारीकरण के साथ-साथ सड़क के दोनों ओर ग्रेवल डालकर समतलीकरण का कार्य भी समानांतर रूप से कराने के निर्देश दिए, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी नहीं हो.

हीरादास से मथुरा बाईपास तक निर्माण कार्यों की तय की समय सीमा
जिला कलक्टर ने हीरादास चौराहे से सुभाष नगर गौशाला होते हुए मथुरा बाईपास तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया. ड्रेन निर्माण में देरी पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने अक्टूबर-नवंबर माह तक ड्रेन निर्माण, जनवरी माह में डिवाइडर संबंधी कार्य और फरवरी माह में डामरीकरण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से सड़क निर्माण पूरा कराया जाए. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी सड़क निर्माण क्षेत्र में अतिक्रमण अथवा अन्य किसी प्रकार के अवरोध को चिन्हित कर योजनाबद्ध तरीके से शीघ्र हटवाना सुनिश्चित करें.

जघीना एवं आरबीएम-रीको रोड के कार्यों का भी लिया जायजा
जिला कलेक्टर ने राजा खेमकरण चौराहे से जघीना सड़क और जघीना से आरबीएम-रीको रोड तक फ्लाईओवर एवं सड़क निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने प्रत्येक निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की पालना, निर्धारित समय सीमा और डीपीआर के अनुरूप कार्य की प्रगति सुनिश्चित करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता डी.के. गुप्ता, अधिशासी अभियंता महेश शर्मा, अधिशासी अभियंता अनिरुद्ध सिंह, आरयूआईडीपी के अधिशासी अभियंता राजुल शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं संवेदक उपस्थित रहे.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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