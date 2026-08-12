/कौन हैं भरतपुर कलेक्टर कमर चौधरी? जिन्होंने काम की धीमी गति देख लगाई अधिकारियों की क्लास!

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर कलेक्टर कमर चौधरी ने बुधवार को शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं जलभराव क्षेत्रों का बीडीए कमिश्नर कनिष्क कटारिया, एडीएम सिटी राहुल सैनी, नगर निगम सचिव विजय प्रताप के साथ बीडीए व नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यो का निरीक्षण किया.

इस अवसर पर उनके साथ बीडीए निगम पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की टीम भी मौजूद रही. कलेक्टर ने इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं. कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी और संवेदक की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी.

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नाला निर्माण का कार्य पूरा करने के दिए निर्देश

जिला कलेक्टर ने रेडक्रॉस सर्किल से निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए सेक्टर-3 और एसपीएम नगर के बीच निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण किया. नाला निर्माण की धीमी गति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अभियंताओं को संवेदक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नाला निर्माण में देरी से स्थानीय निवासियों को परेशानी के साथ आवागमन में भी असुविधा होती है. उन्होंने 15 दिवस में अनाज मंडी गेट से सेक्टर-3 पार्क तक नाला निर्माण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से अनाज मंडी से मुख्य नाला लिंक तक कच्ची नाली खोदकर जल निकासी को व्यवस्थित किया जाए. कुम्हेर गेट सर्किल पर दुकानों के बाहर सड़क किनारे बन रहे नाले का कार्य भी 10 दिवस में मंडी गेट तक पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने मुख्य सड़क पर आवश्यक कार्य शीघ्र पूरा कर उसे मोटरेबल रखने को कहा, ताकि निर्माण कार्यों के कारण आमजन का आवागमन प्रभावित नहीं हो.

तत्काल कचरा हटाने के दिए निर्देश

जिला कलेक्टर ने कुम्हेर सर्किल पर सीएफसीडी के पास नाला निर्माण में जमा कचरे को तत्काल हटाकर पानी का बहाव सुचारू करने के निर्देश दिए. तोप सर्किल पर नाला निर्माण के शेष ब्लॉक सेटल काम को भी शीघ्र पूरा करने को कहा. उन्होंने गोलपुरा बाईपास लिंक रोड का निरीक्षण करते हुए विद्युत खंभों और अन्य अवरोधों को हटाकर सात दिवस में रोड ड्रेसिंग का काम पूरा करने के निर्देश दिए.

हीरादास से चामड़ मंदिर रोड पर फ्लाईओवर निर्माण में बाधक अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए. हीरादास पर लिंक रोड की ओर नाला निर्माण का निरीक्षण करते हुए विद्युत खंभों के कारण आ रही बाधा को देखते हुए बीईएसएल एवं नगर निगम के अधिकारियों को संबंधित खंभों को शिफ्ट कर नाला निर्माण कार्य सुचारू कराने को कहा.

जिला कलेक्टर ने शहर में बरसात के दौरान आवासीय क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति का भी जायजा लिया. बीडीए एवं नगर निगम द्वारा लगाए गए पंप सेटों और ड्रेनेज प्लान के माध्यम से समय पर पानी की निकासी होने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव वाले क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर आवश्यकता के अनुसार, अतिरिक्त पंप लगाए जाएं और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए.