Bharatpur: सिरफिरे आशिक ने पहले महिला को मारी गोली, फिर कमरे में जाकर...

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके के नवाब वाली गली में एकतरफा प्यार के चलते एक व्यक्ति ने महिला के हाथ में और खुद की कनपटी में गोली मार ली. मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई.

वहीं, महिला को घायल हालत में आरबीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है. महिला का कहना है कि व्यक्ति उसे 4 साल से परेशान कर रहा था. कई बार पुलिस में शिकायत भी की लेकिन वह पुलिस से छूट आता और फिर से परेशान करता था. घटना सुबह 10 बजे की है. 42 साल की महिला ने बताया कि उसकी देवरानी (35) घर पर अकेली थी. महिला का पति और उसका देवर मोबाइल की दुकान चलाते हैं.

महिला के पति और देवर दुकान पर गए हुए थे. रामबाबू उसके पड़ोस में रहता था. आज वह पड़ौसियों के घर से कूदकर हमारे घर पर आया. आते ही उसने महिला का गला दबाने की कोशिश की, जब महिला ने उसका विरोध किया तो, रामबाबू ने कट्टा निकालकर उसके हाथ में गोली मार दी. महिला भागते हुए नीचे आई और अपने देवरानी को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद महिला की देवरानी ने अपने पति को फोन कर घटना के बारे में बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इतने में महिला के कमरे से गोली चलने की आवाज आई. महिला का देवर घर पहुंचा और अपनी भाभी के कमरे में जाकर देखा तो रामबाबू का शव महिला के कमरे में पड़ा था. पास में हथियार भी था. महिला के देवर ने तुरंत अपने भाई को बुलाया और महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

महिला के देवर ने पुलिस को भी घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रामबाबू के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया. साथ ही FSL की टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए. फिलहाल रामबाबू के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया गया है. महिला का इलाज आरबीएम अस्पताल में जारी है.

एसपी दिगंत आनंद का कहना है कि मथुरा गेट थाना इलाके में रामबाबू नाम के व्यक्ति ने एक महिला के घर में जाकर महिला पर फायर किया. बाद में खुद के कनपटी पर गोली मार ली. रामबाबू की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के कारणों का कुछ पता नहीं लग पाया है. मामले की जांच की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-