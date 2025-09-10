Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Bharatpur: सिरफिरे आशिक ने पहले महिला को मारी गोली, फिर कमरे में जाकर...

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक सिरफिरे आशिक ने पहले महिला पर गोली चलाई और फिर अपनी कनपटी में गोली मार ली. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 10, 2025, 01:20 PM IST | Updated: Sep 10, 2025, 01:20 PM IST

Trending Photos

भारत के इस साम्राज्य ने 17 बार मुगलों को किया था पस्त, क्या आप जानते हैं इसका नाम?
7 Photos
mughal

भारत के इस साम्राज्य ने 17 बार मुगलों को किया था पस्त, क्या आप जानते हैं इसका नाम?

राजस्थान के 2 जिलों में आफत की बारिश का अलर्ट जारी, जानें मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 2 जिलों में आफत की बारिश का अलर्ट जारी, जानें मौसम का ताजा अपडेट

क्या आप जानते हैं राजस्थान में क्यों बनाते हैं 'मिट्टी की हाट'?
9 Photos
diwali 2025

क्या आप जानते हैं राजस्थान में क्यों बनाते हैं 'मिट्टी की हाट'?

श्री सांवलिया सेठ मंदिर में आया 28 करोड़ नकद, सोना-चांदी का चढ़ावा तो ऐसे बरसा जैसे बारिश
6 Photos
Chittorgarh News

श्री सांवलिया सेठ मंदिर में आया 28 करोड़ नकद, सोना-चांदी का चढ़ावा तो ऐसे बरसा जैसे बारिश

Bharatpur: सिरफिरे आशिक ने पहले महिला को मारी गोली, फिर कमरे में जाकर...

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके के नवाब वाली गली में एकतरफा प्यार के चलते एक व्यक्ति ने महिला के हाथ में और खुद की कनपटी में गोली मार ली. मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई.

वहीं, महिला को घायल हालत में आरबीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है. महिला का कहना है कि व्यक्ति उसे 4 साल से परेशान कर रहा था. कई बार पुलिस में शिकायत भी की लेकिन वह पुलिस से छूट आता और फिर से परेशान करता था. घटना सुबह 10 बजे की है. 42 साल की महिला ने बताया कि उसकी देवरानी (35) घर पर अकेली थी. महिला का पति और उसका देवर मोबाइल की दुकान चलाते हैं.

महिला के पति और देवर दुकान पर गए हुए थे. रामबाबू उसके पड़ोस में रहता था. आज वह पड़ौसियों के घर से कूदकर हमारे घर पर आया. आते ही उसने महिला का गला दबाने की कोशिश की, जब महिला ने उसका विरोध किया तो, रामबाबू ने कट्टा निकालकर उसके हाथ में गोली मार दी. महिला भागते हुए नीचे आई और अपने देवरानी को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद महिला की देवरानी ने अपने पति को फोन कर घटना के बारे में बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इतने में महिला के कमरे से गोली चलने की आवाज आई. महिला का देवर घर पहुंचा और अपनी भाभी के कमरे में जाकर देखा तो रामबाबू का शव महिला के कमरे में पड़ा था. पास में हथियार भी था. महिला के देवर ने तुरंत अपने भाई को बुलाया और महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

महिला के देवर ने पुलिस को भी घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रामबाबू के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया. साथ ही FSL की टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए. फिलहाल रामबाबू के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया गया है. महिला का इलाज आरबीएम अस्पताल में जारी है.

एसपी दिगंत आनंद का कहना है कि मथुरा गेट थाना इलाके में रामबाबू नाम के व्यक्ति ने एक महिला के घर में जाकर महिला पर फायर किया. बाद में खुद के कनपटी पर गोली मार ली. रामबाबू की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के कारणों का कुछ पता नहीं लग पाया है. मामले की जांच की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news