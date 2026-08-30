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भरतपुर के उच्चैन में मारपीट का LIVE VIDEO वायरल, घर में घुसकर परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, 6 लोग घायल

Bharatpur Crime: भरतपुर के जयचौली गांव में गाली देने से रोकने को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि शराब के नशे में आए पड़ोसियों ने पहले गाली-गलौज की और फिर विरोध करने पर परिवार के लोगों के साथ लाठी-डंडे व सरिए से हमला कर दिया. इस मारपीट में एक पक्ष के 6 लोग घायल हो गए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Devendra singh
Published:Aug 30, 2026, 05:40 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 05:40 PM IST
भरतपुर के उच्चैन में मारपीट का LIVE VIDEO वायरल, घर में घुसकर परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, 6 लोग घायल
Image Credit: Bharatpur Crime

Bharatpur Crime: राजस्थान के भरतपुर के उच्चैन थाना इलाके में एक परिवार ने दूसरे परिवार पर हमला कर दिया. घटना में एक पक्ष के 6 लोग घायल हुए हैं. झगड़े का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है. जिसमें झगड़ा होते हुए साफ दिखाई दे रहा है.

गालियां देने से रोका तो लाठी-डंडे से किया हमला

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रेनू चौधरी निवासी जयचौली ने बताया कि कल देर रात हमारे पड़ोसी सिकंदर, अवनीश, इन्दर और अंगद शराब पीकर गांव में आए. वो आते ही हमारे घर के बाहर खड़े हमारे परिवार के लोगों को गालियां देने लगे. हमारे परिवार के लोगों ने उन्हें गालियां देने से रोका. जिसके बाद वह झगड़े पर उतारू हो गए. चारों रेनू के घर चले गए.

कुछ देर बाद चारों अपने परिवार के लोगों के साथ लाठी, डंडे और सरिया लेकर रेनू के घर पर पहुंचे. उस समय रेनू के परिवार के लोग खाना खा रहे थे. तभी सिकंदर, अवनीश, इन्दर, अंगद, गौकलेश, सीमा, सिद्धार्थ, मधु, गौरी और मनु ने रेनू के परिवार पर घर में घुसकर हमला कर दिया.

घटना का वीडियो फोन में कैद

वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया. घटना में रेनू के परिवार के गुड्डन, रेनू, रचना, सपना, ललितेश और मयंक गंभीर रूप से घायल हो गए. हमला करने के बाद सिकंदर के परिवार के लोग फरार हो गए. रेनू के परिवार के लोग सभी घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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