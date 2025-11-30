भरतपुर में दो थार के पहिए चोरी, क्रेटा सवार गैंग CCTV में कैद

Bharatpur News: भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में चोरों ने एक अनोखी और दुस्साहसिक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. चोर देर रात घर के बाहर खड़ी दो महंगी थार (Thar) गाड़ियों के पहिए चुराकर ले गए. सुबह जब गाड़ी के मालिकों ने अपनी गाड़ियां देखीं, तो उनके होश उड़ गए, एक गाड़ी तो पहियों की जगह ईंटों के सहारे खड़ी थी.

यह घटना शहर की पुलिस गश्त पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

क्रेटा गाड़ी से आए थे चोर

थार गाड़ी के मालिक विनीत (निवासी रंजीत नगर) ने बताया कि वह और उनके पड़ोसी मनोज कुमार अपनी गाड़ियां रोज़ की तरह अपने घर के बाहर खड़ी करते हैं. कल रात भी उन्होंने अपनी दोनों थार गाड़ियों को पास में ही खड़ा किया था.

गैंग CCTV में कैद

सुबह जब विनीत सोकर उठे, तो देखा कि उनकी थार गाड़ी के पीछे के दो पहिए गायब थे, साथ ही थार में लगी स्टेपनी (अतिरिक्त पहिया) भी गायब थी. इसके अलावा, मनोज कुमार की थार गाड़ी की स्टेपनी भी चोरी हो गई थी. विनीत की गाड़ी को चोर ईंटों के सहारे छोड़कर गए थे. विनीत और मनोज ने तत्काल अपने मकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. फुटेज में रात को करीब 1 बजे उन्हें एक क्रेटा (Creta) गाड़ी घटनास्थल से जाती हुई दिखाई दी. दोनों मालिकों का मानना है कि चोर इसी क्रेटा गाड़ी से आए थे और उसी में पहिए लादकर फरार हुए.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

इस सनसनीखेज वारदात की सूचना तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को दी गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है.

इस घटना से स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है, और उनका कहना है कि बीच शहर में इस तरह की बड़ी चोरी पुलिस गश्त की नाकामी को दर्शाती है.

