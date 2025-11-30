Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भरतपुर में दो थार के पहिए चोरी, क्रेटा सवार गैंग CCTV में कैद

Rajasthan News: भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में चोर क्रेटा गाड़ी से आकर घर के बाहर खड़ी दो थार गाड़ियों के पहिए चुरा ले गए. एक थार को ईंटों के सहारे खड़ा पाया गया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 30, 2025, 05:20 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 05:20 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में चलेगी शीतलहर, हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट! पढ़ें शाम का मौसम का हाल
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में चलेगी शीतलहर, हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट! पढ़ें शाम का मौसम का हाल

शाहजहां दरवाजे से देग तक,अजमेर शरीफ उर्स में ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर से आते हैं लोग?
8 Photos
Ajmer Dargah

शाहजहां दरवाजे से देग तक,अजमेर शरीफ उर्स में ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर से आते हैं लोग?

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर, इन इलाकों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Upadte

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर, इन इलाकों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

अब नहीं घुटेगी सांस! राजस्थान के ज्यादातर शहर ‘रेड जोन’ से बाहर निकले, जानें टॉप AQI शहर
7 Photos
rajasthan air pollution

अब नहीं घुटेगी सांस! राजस्थान के ज्यादातर शहर ‘रेड जोन’ से बाहर निकले, जानें टॉप AQI शहर

भरतपुर में दो थार के पहिए चोरी, क्रेटा सवार गैंग CCTV में कैद

Bharatpur News: भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में चोरों ने एक अनोखी और दुस्साहसिक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. चोर देर रात घर के बाहर खड़ी दो महंगी थार (Thar) गाड़ियों के पहिए चुराकर ले गए. सुबह जब गाड़ी के मालिकों ने अपनी गाड़ियां देखीं, तो उनके होश उड़ गए, एक गाड़ी तो पहियों की जगह ईंटों के सहारे खड़ी थी.

यह घटना शहर की पुलिस गश्त पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

क्रेटा गाड़ी से आए थे चोर
थार गाड़ी के मालिक विनीत (निवासी रंजीत नगर) ने बताया कि वह और उनके पड़ोसी मनोज कुमार अपनी गाड़ियां रोज़ की तरह अपने घर के बाहर खड़ी करते हैं. कल रात भी उन्होंने अपनी दोनों थार गाड़ियों को पास में ही खड़ा किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गैंग CCTV में कैद

सुबह जब विनीत सोकर उठे, तो देखा कि उनकी थार गाड़ी के पीछे के दो पहिए गायब थे, साथ ही थार में लगी स्टेपनी (अतिरिक्त पहिया) भी गायब थी. इसके अलावा, मनोज कुमार की थार गाड़ी की स्टेपनी भी चोरी हो गई थी. विनीत की गाड़ी को चोर ईंटों के सहारे छोड़कर गए थे. विनीत और मनोज ने तत्काल अपने मकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. फुटेज में रात को करीब 1 बजे उन्हें एक क्रेटा (Creta) गाड़ी घटनास्थल से जाती हुई दिखाई दी. दोनों मालिकों का मानना है कि चोर इसी क्रेटा गाड़ी से आए थे और उसी में पहिए लादकर फरार हुए.

पुलिस ने दर्ज किया मामला
इस सनसनीखेज वारदात की सूचना तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को दी गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है.

इस घटना से स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है, और उनका कहना है कि बीच शहर में इस तरह की बड़ी चोरी पुलिस गश्त की नाकामी को दर्शाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news