Bharatpur News: पत्थरों के लिए भीड़ पड़े दो पक्ष! बझेरा गांव में पुलिस बल तैनात

Bharatpur News: राजस्थान के डीग जिले के कामां थाना क्षेत्र के बझेरा गांव में रास्ते से पत्थर हटाने को लेकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई. 

Published: Nov 10, 2025, 04:31 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 04:31 PM IST

Bharatpur News: पत्थरों के लिए भीड़ पड़े दो पक्ष! बझेरा गांव में पुलिस बल तैनात

Bharatpur News: डीग जिले के कामां थाना क्षेत्र के बझेरा गांव में रास्ते से पत्थर हटाने को लेकर हुए विवाद में एक महिला की मौत हो गई. इस झगड़े में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.

यह विवाद दयाराम और प्रताप पक्ष के बीच हुआ. प्रताप पक्ष के लोगों ने रास्ते में पत्थर लगा रखे थे, जिन्हें दयाराम के पुत्र ने अपनी गाड़ी निकालने के लिए हटाया था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया.

झगड़े में प्रताप पक्ष के तीन लोग और दयाराम पक्ष के छह लोग घायल हुए. प्रताप पक्ष के लोगों ने दयाराम पक्ष पर फायरिंग भी की. इस दौरान दयाराम की पत्नी श्यामवती के सिर में गंभीर चोट लगी. उन्हें इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल जयपुर ले जाया गया, जहां सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई.

मृतक पक्ष के राम प्रकाश ने कामा थाने में 20 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. घटना के बाद प्रताप पक्ष के आरोपी गांव से फरार हो गए हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

श्यामवती की मौत के बाद दोनों पक्षों में तनाव की आशंका को देखते हुए कामा थाना प्रभारी ताराचंद शर्मा ने मौके पर पुलिस बल तैनात किया है. झगड़े में लाठी-डंडों का भी इस्तेमाल हुआ और फायरिंग भी की गई.

थाना प्रभारी ताराचंद शर्मा ने बताया कि उन्हें बझेरा गांव में रास्ते से पत्थर हटाने को लेकर झगड़े की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर आधा दर्जन के करीब लोग घायल मिले, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया.

श्यामवती की गंभीर हालत के चलते उन्हें जयपुर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. उन्होंने पुष्टि की कि 20 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनकी तलाश जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

