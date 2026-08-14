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भरतपुर में दिग्गजों के अरमानों पर फिरा पानी, तो डीग के रण में सजेगी सियासी दिग्गजों की महफिल, जानिए शाही परिवारों और विधायकों के नए दांव

राजस्थान में पंचायत चुनाव आरक्षण लॉटरी ने भरतपुर और डीग जिले की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह से उलट कर रख दिया है. हालांकि भरतपुर से ज्यादा डीग का घमासान तगड़ा रहेगा. 

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Devendra singh
Published:Aug 14, 2026, 02:11 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 02:11 PM IST
भरतपुर में दिग्गजों के अरमानों पर फिरा पानी, तो डीग के रण में सजेगी सियासी दिग्गजों की महफिल, जानिए शाही परिवारों और विधायकों के नए दांव
Image Credit: AI

Bharatpur Politics :राजस्थान के पंचायत चुनावों की आरक्षण लॉटरी ने ग्रामीण सरकार की सियासी गणित को बदल कर रख दिया है. एक तरफ जहां भरतपुर जिला प्रमुख की सीट के आरक्षित होने से कई बड़े दिग्गजों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, वहीं दूसरी तरफ डीग जिले के समीकरणों ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है. अब चर्चा जोरों पर है कि असली घमासान भरतपुर में नहीं, बल्कि डीग की सीट पर देखने को मिलेगा.

भरतपुर में कुंवर जगत सिंह के समीकरण कैसे बिगड़े ?
भरतपुर जिला प्रमुख की सीट इस बार एससी महिला (अनुसूचित जाति महिला) के लिए आरक्षित कर दी गई है. इस एक फैसले ने वर्तमान भाजपा विधायक (नदबई) और पूर्व जिला प्रमुख कुंवर जगत सिंह के पूरे राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया है. राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि कुंवर जगत सिंह इस बार इस सीट पर अपने बेटों या पत्नी में से किसी एक को स्थापित करना चाहते थे.

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हांलाकि कुंवर जगत सिंह का कहना है कि वो भाजपा पार्टी के साथ है उन्होंने राजनीति तब शुरु की, जब उनके पिता पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह ने सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लिया, मेरे बच्चे - पत्नी राजनीति में तब तक नहीं आएंगे, जब तक वह राजनीति में है. पार्टी जो आदेश देगी वह सर्वोपरि है .

डीग जिला प्रमुख सीट-राजघरानों और विधायकों के बीच महामुकाबला
जहां भरतपुर में दिग्गजों के रास्ते बंद हुए हैं, वहीं डीग जिला प्रमुख की सीट 'जनरल महिला' के लिए आरक्षित होने से नए और कद्दावर चेहरों के लिए रास्ते खुल गए हैं. डीग का ये रण अब बेहद रोमांचक होने जा रहा है.

दिव्या सिंह की संभावित वापसी
पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के परिवार के लिए डीग का यह आरक्षण राहत लेकर आया है. विश्वेंद्र सिंह खुद भरतपुर जिला प्रमुख रह चुके हैं, और अब उनकी धर्मपत्नी दिव्या सिंह एक बार फिर डीग से जिला प्रमुख का चुनाव लड़ सकती हैं. दिव्या सिंह पहले भी भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव लड़ चुकी है, हालांकि वह उस चुनाव को एक वोट से हार गई थी, उस समय उनका मुकाबला अनीता सिंह से हुआ था,इस बार भी यह मुकाबला फिर से देखने को मिल सकता है.

पुरानी प्रतिद्वंद्विता की आहट
डीग जिले में इस सीट के जनरल महिला होने से एक बार फिर भाजपा की पूर्व विधायक अनीता सिंह और दिव्या सिंह आमने-सामने आ सकती हैं, जिससे चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है.

डॉ. शैलेश दिगम्बर सिंह का दांव
डीग-कुम्हेर से विधायक डॉ. शैलेश दिगम्बर सिंह भी इस रेस में पीछे नहीं हैं. चर्चा है कि वे अपनी डॉक्टर पत्नी कीर्ति सिंह को जिला प्रमुख के चुनाव मैदान में उतार सकते हैं. कीर्ति सिंह खुद भी राजनैतिक परिवार से आती है उनके पिता वर्तमान में फागी से विधायक हैं.


आरक्षण की इस लॉटरी ने भरतपुर के स्थापित राजनीतिक घरानों को भले ही बैकफुट पर धकेल दिया हो, लेकिन डीग की सीट ने एक नए सियासी युद्ध का आगाज़ कर दिया है. पति-पत्नी के राजनीतिक रसूख, पूर्व विधायकों की प्रतिष्ठा और शाही घरानों की साख, इन सबका केंद्र अब डीग जिला बनने जा रहा है. आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि इस सियासी अखाड़े में बाजी किसके हाथ लगती है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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