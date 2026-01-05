Zee Rajasthan
Bharatpur: पंचायत चुनाव से पहले लोगों ने सरकार की दी चेतावनी, 10 ग्राम पंचायतों को डीग से अलग करने की रखी मांग

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के डीग जिले में लोग 10 ग्राम पंचायत को अलग करके भरतपुर जिले में मिलाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने पंचायत चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Devendra singh
Published: Jan 05, 2026, 03:08 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 03:08 PM IST

Bharatpur: पंचायत चुनाव से पहले लोगों ने सरकार की दी चेतावनी, 10 ग्राम पंचायतों को डीग से अलग करने की रखी मांग

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के डीग जिले से 10 ग्राम पंचायत को अलग कर भरतपुर जिले में मिलाने को लेकर आज सांतरुक गांव में एक पंचायत की गई. ग्रामीणों का कहना है कि जब से डीग जिला बना है, उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है.

किसी काम के लिए भरतपुर आने में उन्हें सिर्फ 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था लेकिन, डीग जाने के लिए उन्हें करीब 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. ग्रामीणों कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी तो, वह पंचायत चुनाव बहिष्कार करेंगे.

सांतरुक गांव के रहने वाले विजय सिंह ने बताया कि आज गांव में बड़ी पंचायत की गई है क्योंकि 10 ग्राम पंचायत 10 पंचायत सांतरुक, रारह, अजान गुंसारा, उभार, अवार, सोगर, अभोर्रा, ताखा, तालपुरा को डीग जिले में शामिल कर दिया गया है. पहले उनका जिला मुख्यालय भरतपुर लगता था, जब भी उन्हें कोई काम होता था तो, वह सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय कर भरतपुर आ जाते थे.

डीग जिले का गठन होने के बाद 10 ग्राम पंचायत को डीग जिले में मिला दिया गया. अब उन्हें डीग जाने में 70 से 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. साथ ही दो टोल भी रास्ते में आते हैं, जहां उन्हें हर बार पैसे देकर ही निकलना पड़ता है इसलिए 10 ग्राम पंचायत के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि 10 ग्राम पंचायत को डीग से निकालकर भरतपुर में शामिल कर दिया जाए.

लोगों ने पंचायत में यह फैसला किया है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं करती है तो, वह पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे. इसको लेकर आज सांतरुक गांव में पंचायत आयोजित की गई है. अब अगली पंचायत जल्द ही दूसरे गांव में आयोजित की जाएगी.

आयोग द्वारा जारी टाइम टेबल के मुतबाकि, 29 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी. फिर 31 जनवरी को इसे वार्ड और पोलिंग स्टेशनों पर पढ़कर सुनाया जाएगा. वहीं, 7 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है और 8 से 14 फरवरी तक उनका निस्तारण किया जाएगा. इसके बाद 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी.

पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को वोटर लिस्ट अपडेट और पोलिंग बूथ गठन को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में भी लिखा है जिसमें 15 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने की समय सीमा तय की गई है.
पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को वोटर लिस्ट अपडेट और पोलिंग बूथ गठन को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में भी लिखा है जिसमें 15 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने की समय सीमा तय की गई है.

