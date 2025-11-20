भरतपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 7 अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को 7 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया. भू-माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से कॉलोनियां काटी जा रही थी. कॉलोनियों के प्लॉट लोगों को बेचे जा रहे थे, जब BDA को इस बात का पता लगा तो, तुरंत टीम मौके पर पहुंची और अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया.

BDA के तहसीलदार मुकेश ने बताया कि भरतपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बसाई जा रहीं हैं. इसके लिए हमने सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करते हुए नोटिस भी जारी किया था. 2 सप्ताह पहले भी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई थी. आज फिर से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की है.

कुछ डवलपर बिना BDA की अनुमति के प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं. उन प्लॉट को लोगों को बेचा जा रहा है इसलिए कोई भी प्लॉट खरीदे उससे पहले यह चेक करें कि उसका BDA से अप्रूव है या नहीं है. सभी डॉक्यूमेंट्स देखकर ही जमीन खरीदनी चाहिए ताकि आगे नुकसान न हो.

7 कॉलोनियों पर BDA की कार्रवाई

आज घसोला गांव के पास 1, नगला सह गांव के पास 3, मड़ौली गांव के पास 2 और बरसो गांव के पास 1 अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई है. यहां पर BDA की बिना अनुमति के डवलपर लोगों को जमीन बेच रहे थे.

बता दें कि बीते कुछ दिन पहले भी बीडीए ने आगरा रोड स्थित नेशनल हाईवे-21 के आसपास प्राधिकरण क्षेत्र में कार्रवाई की थी. इस दौरान लगभग 10 हैक्टेयर भूमि पर फैली इन सात कॉलोनियों में लगभग 200 भूखंडों की दीवारों को तोड़ा था.

इससे पहले संचालकों क चेतावनी दी गई थी कि भू-उपयोग परिवर्तन और ले-आउट अनुमोदन लिए बिना कोई भी प्लॉटिंग या निर्माण कार्य नहीं किया जाए. इसके बावजूद निर्माण जारी रहने पर यह कार्रवाई की गई थी.

