Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भरतपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 7 अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर

Bharatpur News: भरतपुर विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया. यहां पर BDA की बिना अनुमति के डवलपर लोगों को जमीन बेच रहे थे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Devendra singh
Published: Nov 20, 2025, 08:36 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 08:36 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में खाएं राजस्थानी रबड़ी मालपुआ, जुबान पर छोड़ जाए मिठास!
7 Photos
Rabdi malpua

सर्दियों में खाएं राजस्थानी रबड़ी मालपुआ, जुबान पर छोड़ जाए मिठास!

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अलवर का पिनान रेस्ट एरिया बना एयरलिफ्ट का नया केंद्र
7 Photos
alwar news

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अलवर का पिनान रेस्ट एरिया बना एयरलिफ्ट का नया केंद्र

राजस्थान में सर्दी का सितम! इन जिलों में सिंगल डिजिट में पहुंचा तापमान
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी का सितम! इन जिलों में सिंगल डिजिट में पहुंचा तापमान

CM आवास पर चढ़ाई से पहले बवाल! वाटर कैनन की बारिश के बीच 150 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार
4 Photos
jaipur

CM आवास पर चढ़ाई से पहले बवाल! वाटर कैनन की बारिश के बीच 150 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार

भरतपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 7 अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को 7 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया. भू-माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से कॉलोनियां काटी जा रही थी. कॉलोनियों के प्लॉट लोगों को बेचे जा रहे थे, जब BDA को इस बात का पता लगा तो, तुरंत टीम मौके पर पहुंची और अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया.

BDA के तहसीलदार मुकेश ने बताया कि भरतपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बसाई जा रहीं हैं. इसके लिए हमने सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करते हुए नोटिस भी जारी किया था. 2 सप्ताह पहले भी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई थी. आज फिर से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की है.

कुछ डवलपर बिना BDA की अनुमति के प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं. उन प्लॉट को लोगों को बेचा जा रहा है इसलिए कोई भी प्लॉट खरीदे उससे पहले यह चेक करें कि उसका BDA से अप्रूव है या नहीं है. सभी डॉक्यूमेंट्स देखकर ही जमीन खरीदनी चाहिए ताकि आगे नुकसान न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

7 कॉलोनियों पर BDA की कार्रवाई
आज घसोला गांव के पास 1, नगला सह गांव के पास 3, मड़ौली गांव के पास 2 और बरसो गांव के पास 1 अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई है. यहां पर BDA की बिना अनुमति के डवलपर लोगों को जमीन बेच रहे थे.

बता दें कि बीते कुछ दिन पहले भी बीडीए ने आगरा रोड स्थित नेशनल हाईवे-21 के आसपास प्राधिकरण क्षेत्र में कार्रवाई की थी. इस दौरान लगभग 10 हैक्टेयर भूमि पर फैली इन सात कॉलोनियों में लगभग 200 भूखंडों की दीवारों को तोड़ा था.

इससे पहले संचालकों क चेतावनी दी गई थी कि भू-उपयोग परिवर्तन और ले-आउट अनुमोदन लिए बिना कोई भी प्लॉटिंग या निर्माण कार्य नहीं किया जाए. इसके बावजूद निर्माण जारी रहने पर यह कार्रवाई की गई थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news