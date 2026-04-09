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Bharatpur: DM मयंक मनीष ने पला हवाई पट्टी का किया निरीक्षण, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि चिन्हीकरण के दिए निर्देश

Bharatpur News: डीग में जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने पला हवाई पट्टी का निरीक्षण किया और प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति की समीक्षा की. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDevendra singh
Published:Apr 09, 2026, 03:26 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 03:26 PM IST

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Bharatpur: DM मयंक मनीष ने पला हवाई पट्टी का किया निरीक्षण, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि चिन्हीकरण के दिए निर्देश

Deeg, Bharatpur News: राज्य सरकार की महत्वपूर्ण बजट घोषणाओं के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने गुरुवार को कुम्हेर पंचायत समिति के अंतर्गत स्थित पला हवाई पट्टी का सघन निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने वर्तमान हवाई पट्टी की भूमि का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया और संबंधित नक्शों की विस्तृत समीक्षा की.

निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 की बजट घोषणा के तहत हवाई पट्टी के विकास हेतु प्रस्तावित 73 हेक्टेयर भूमि के संबंध में अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा की. उन्होंने इस परियोजना के लिए अब तक तैयार किए गए बजट अनुमानों और अन्य तकनीकी व प्रशासनिक पहलुओं की बारीकी से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए.

उल्लेखनीय है कि बजट वर्ष 2026-2027 में क्षेत्र के समग्र विकास और हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक सर्वसुविधायुक्त ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पला हवाई पट्टी के आस-पास के क्षेत्रों में 400 से 500 हेक्टेयर उपयुक्त भूमि का त्वरित चिन्हीकरण सुनिश्चित करें. उन्होंने अधिकारियों को आस-पास के गांवों का सघन मौका-मुआयना कर भूमि अधिग्रहण के संबंध में एक विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलंब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

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विमानन सुरक्षा और तकनीकी मानकों को प्राथमिकता देते हुए, जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि नवीन एयरपोर्ट के लिए भूमि का चयन करते समय हाई-टेंशन विद्युत लाइनों, पहाड़ियों और अन्य किसी भी प्रकार की भौगोलिक बाधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि भविष्य में विमानों के आवागमन में कोई तकनीकी अड़चन उत्पन्न न हो.

इसके साथ ही, उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए सभी आवश्यक विमानन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही एक प्रामाणिक एवं विस्तृत मानचित्र तैयार करें. इस दौरान कुम्हेर उपखंड अधिकारी श्रेष्ठा श्री, तहसीलदार कुम्हेर भरतलाल बंसल, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग पवन सोलंकी सहित राजस्व एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे.
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