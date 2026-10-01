Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bharatpur
  • /भरतपुर के बन्ध बारैठा अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन की धज्जियां, बन रहा था अवैध आलीशान रिसॉर्ट

भरतपुर के बन्ध बारैठा अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन की धज्जियां, बन रहा था अवैध आलीशान रिसॉर्ट

Bharatpur News : भरतपुर के बन्ध बारैठा अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन की धज्जियां उठाई जा रही थी और 44 कमरों का अवैध आलीशान रिसॉर्ट का निर्माण चल रहा था. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Devendra singh
Published:Oct 01, 2026, 01:50 PM IST | Updated:Oct 01, 2026, 01:50 PM IST
भरतपुर के बन्ध बारैठा अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन की धज्जियां, बन रहा था अवैध आलीशान रिसॉर्ट
Image Credit: Bharatpur News

Bharatpur News : भरतपुर के बयाना स्थित ऐतिहासिक बन्ध बारैठा वन्यजीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन में नियमों को दरकिनार कर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है. वन क्षेत्र और वाइल्डलाइफ एरिया की सीमाओं के भीतर 44 कमरों का एक आलीशान रिसॉर्ट अवैध रूप से तैयार किया जा रहा था. इस पूरे मामले की भनक लगते ही भरतपुर के एक स्थानीय भाजपा विधायक ने सरकार के पास इसकी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया.

शिकायत मिलने के तुरंत बाद एक्शन लेते हुए वन विभाग के वाइल्डलाइफ एसीएफ महेश शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया. जांच टीम को मौके पर भारी पक्का निर्माण होता हुआ मिला, जो साफ तौर पर वन्यजीव संरक्षण कानूनों का खुला उल्लंघन है. मामले को लेकर डीएफओ वाइल्डलाइफ बी.वी. चेतन ने बताया कि एक माननीय विधायक की शिकायत पर त्वरित जांच कराई गई थी, जिसमें अवैध निर्माण की पुष्टि हुई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फारेस्ट और वाइल्डलाइफ एरिया में किसी भी तरह का स्थायी पक्का ढांचा खड़ा नहीं किया जा सकता. विभाग अब इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर को भेज रहा है और जल्द ही इन अवैध पक्के निर्माणों को ढहाने के लिए लिखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इको सेंसिटिव जोन और उसके नियम क्या हैं?
पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से 'इको सेंसिटिव जोन' (Eco-Sensitive Zone - ESZ) अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जहां प्रकृति और जीवों की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनी प्रावधान लागू किए जाते हैं. किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्र के आसपास के 10 किलोमीटर तक के दायरे को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के पास मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना और वन्यजीवों को नुकसान से बचाना है.

पक्के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध
इको सेंसिटिव जोन या वाइल्डलाइफ एरिया के भीतर किसी भी प्रकार का नया कमर्शियल होटल, बड़ा रिसॉर्ट या परमानेंट पक्का स्ट्रक्चर (Permanent Structure) बनाने की सख्त कानूनी मनाही होती है. नियमों के मुताबिक, इन क्षेत्रों में केवल इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण के अनुकूल पूरी तरह से अस्थाई और लकड़ी के ढांचे ही बनाए जा सकते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर आसानी से हटाया जा सक.। यहाँ किसी भी प्रकार का पक्का या स्थायी निर्माण कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bharatpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

बाइक रोककर 5 बदमाशों ने दो भाइयों पर चाकू से किया हमला, 10 हजार रुपये लूटे

सगाई की बातचीत के बीच युवक-युवती ने दी जान, खेत में मिले दोनों के शव

शास्त्री नगर में पोते ने दादी का रेता गला, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Bharatpur News

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Zee Rajasthan Web Team

जी राजस्थान डिजिटल राजस्थान की हर हलचल पर पैनी नज़र, सबसे सटीक, विश्वसनीय और तेज़ खबरों के लिए बने रहें. राजस्थान के आपके अपने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ यहां पढ़ें अपने जिले की खबरें - https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भरतपुर के बन्ध बारैठा अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन की धज्जियां, बन रहा था अवैध आलीशान रिसॉर्ट
2
3
4
5