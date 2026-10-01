/भरतपुर के बन्ध बारैठा अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन की धज्जियां, बन रहा था अवैध आलीशान रिसॉर्ट

Bharatpur News : भरतपुर के बयाना स्थित ऐतिहासिक बन्ध बारैठा वन्यजीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन में नियमों को दरकिनार कर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है. वन क्षेत्र और वाइल्डलाइफ एरिया की सीमाओं के भीतर 44 कमरों का एक आलीशान रिसॉर्ट अवैध रूप से तैयार किया जा रहा था. इस पूरे मामले की भनक लगते ही भरतपुर के एक स्थानीय भाजपा विधायक ने सरकार के पास इसकी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया.

शिकायत मिलने के तुरंत बाद एक्शन लेते हुए वन विभाग के वाइल्डलाइफ एसीएफ महेश शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया. जांच टीम को मौके पर भारी पक्का निर्माण होता हुआ मिला, जो साफ तौर पर वन्यजीव संरक्षण कानूनों का खुला उल्लंघन है. मामले को लेकर डीएफओ वाइल्डलाइफ बी.वी. चेतन ने बताया कि एक माननीय विधायक की शिकायत पर त्वरित जांच कराई गई थी, जिसमें अवैध निर्माण की पुष्टि हुई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फारेस्ट और वाइल्डलाइफ एरिया में किसी भी तरह का स्थायी पक्का ढांचा खड़ा नहीं किया जा सकता. विभाग अब इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर को भेज रहा है और जल्द ही इन अवैध पक्के निर्माणों को ढहाने के लिए लिखा जाएगा.

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इको सेंसिटिव जोन और उसके नियम क्या हैं?

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से 'इको सेंसिटिव जोन' (Eco-Sensitive Zone - ESZ) अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जहां प्रकृति और जीवों की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनी प्रावधान लागू किए जाते हैं. किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्र के आसपास के 10 किलोमीटर तक के दायरे को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के पास मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना और वन्यजीवों को नुकसान से बचाना है.

पक्के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध

इको सेंसिटिव जोन या वाइल्डलाइफ एरिया के भीतर किसी भी प्रकार का नया कमर्शियल होटल, बड़ा रिसॉर्ट या परमानेंट पक्का स्ट्रक्चर (Permanent Structure) बनाने की सख्त कानूनी मनाही होती है. नियमों के मुताबिक, इन क्षेत्रों में केवल इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण के अनुकूल पूरी तरह से अस्थाई और लकड़ी के ढांचे ही बनाए जा सकते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर आसानी से हटाया जा सक.। यहाँ किसी भी प्रकार का पक्का या स्थायी निर्माण कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है.