/भरतपुर में नकली ‘दिल्ली पुलिस’ का खौफनाक खेल! उठाकर ले जाते थे, फिर मांगते लाखों, ऐसे हुआ खुलासा

Bharatpur News: कामां क्षेत्र में आतंक का साम्राज्य चलाने वाले फर्जी पुलिस गैंग का जिला स्पेशल टीम ने आखिर पर्दाफाश कर दिया. राजस्थान पुलिस ने जिस नकली पुलिस गिरोह का पर्दाफाश किया है. उसमें शामिल बदमाश खुद को ‘दिल्ली पुलिस’ बताकर साइबर ठगी में लिप्त लोगों को घर से उठाते थे और एनसीआर में अपने गुप्त ठिकानों पर ले जाकर उनको टॉर्चर करते थे. गिरफ्तारी का भय दिखाकर परिजनों से लाखों रुपये वसूलते थे.

गंव बिरार रोड से लुहेसर तक करीब 5 किलोमीटर चली हाई-वोल्टेज रैस के बाद DST ने गैंग के 6 में से 3 गुर्गों को दबोच लिया. तीन बदमाश पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर, सरेआम पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए.

‘ऑपरेशन वर्दी’ ऐसे हुआ बेनकाब

DST टीम को पुख्ता इनपुट मिला कि दिल्ली पुलिस की वर्दी में कुछ संदिग्ध लोग विरार रोड पर रेकी कर रहे हैं. टीम ने तुरंत घेराबंदी की. पुलिस देखते ही आरोपियों ने दिल्ली पुलिस का लोगो लगी कार 100 की स्पीड से भगा दी. लुहेसर मोड़ पर पुलिस ने ओवरटेक कर रास्ता रोका तो बदमाशों ने सरकारी गाड़ी में टक्कर मार दी और राजस्थान पुलिस पर फायर करने के लिए पिस्टल तान दी.

DST के जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए बिना गोली चलाए तीन बदमाशों को जमीन पर पटक दिया. पुलिस ने झेंझपुरी निवासी दो युवकों को इस गैंग के चंगुल से जिंदा छुड़ा लिया. दोनों को ‘साइबर ठग’ बताकर उठाया गया था. परिजनों से 7 लाख की डिमांड हो चुकी थी. DST 10 मिनट लेट पहुंचती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी.

नकली पुलिस गैंग गांवों में दहशत फैलाता था

राजस्थान पुलिस ने इस नकली पुलिस गिरोह से जो वर्दी बरामद की है, असली जैसी बिल्कुल हुबहू नकली वर्दी थी. पुलिस ने मौके से दो अवैध देशी कट्टे, जिंदा कारतूस, दिल्ली पुलिस का मोनोग्राम लगी लग्जरी कार और ‘DELHI POLICE’ लिखी पूरी वर्दी का सेट बरामद किया है. बरामद बेल्ट, कैप, नेमप्लेट सब हूबहू असली जैसे थे. इसी वर्दी के दम पर ही यह नकली पुलिस गैंग गांवों में दहशत फैलाता था.

प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह क्रमबध्द तरीके से अपराध को अंजाम देते थे पहले यह मुखबिरों से साइबर फ्रॉड में शामिल लोगों के नाम-पते जुटाते थे फिर दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर गांवो में दबिश देते थे. फिर पकड़े गए लोगों को दिल्ली हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में ले जाकर अपने गुप्त ठिकानों पर टॉर्चर करते कि तेरे खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज है. गिरफ्तारी होगी और परिजनों को वीडियो कॉल कर केस मैनेज करने के नाम पर 5-10 लाख वसूलते थे.

हरियाणा कनेक्शन, अंतरराज्यीय गैंग की आशंका

बरामद कार का रजिस्ट्रेशन और कॉल डिटेल से गैंग के तार हरियाणा-यूपी से जुड़ते दिख रहे हैं. आशंका है कि गिरोह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की पुलिस की वर्दी बदल-बदलकर वारदात करता था. पुलिस अब फरार तीनों बदमाशों और स्थानीय मददगारों की तलाश में जुटी है.

वहीं दूसरी और डीग जिला एसपी शरण गोपीनाथ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि असली पुलिस कभी पैसे नहीं मांगती. कोई भी पुलिसकर्मी फोन पर केस रफा-दफा करने के नाम पर पैसे नहीं मांगता. वर्दी में संदिग्ध दिखे तो तुरंत 112 डायल करें. राजस्थान पुलिस आपकी हरसंभव मदद के लिए तैयार है.