Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

“टाइम हो गया” कहने की मिली खौफनाक सजा, भरतपुर किला में मैनेजर-स्टाफ ने बाप-बेटे को पीट पीटकर किया बेहाश, तोड़ डाले दोनों हाथ

Bharatpur Crime News: भरतपुर लोहागढ़ किले के खास महल में जीर्णोद्धार का काम कर रहे मजदूर पिता-पुत्र को काम का समय पूरा होने के बाद भी रुकने से मना करना भारी पड़ गया. मैनेजर और उसके 20-25 साथियों ने दोनों पर लाठी, डंडे और सरियों से ऐसा जानलेवा हमला किया कि पिता रामशरण और बेटा राजकुमार मौके पर ही बेहोश हो गए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Nov 24, 2025, 10:22 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 10:22 PM IST

Trending Photos

फलोदी के लाल ने लिख दी ममता की नई इबादत, भावुक कर देगी कहानी
6 Photos
Jodhpur News, Rajasthan News

फलोदी के लाल ने लिख दी ममता की नई इबादत, भावुक कर देगी कहानी

Dharmendra Top Dialogues: ‘बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना’... धर्मेंद्र जी के वो डायलॉग जो हैं अमर
12 Photos
Dharmendra Deol Death:

Dharmendra Top Dialogues: ‘बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना’... धर्मेंद्र जी के वो डायलॉग जो हैं अमर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश को लेकर जारी हुआ नया अलर्ट, इन इलाकों में बरसेंगे बादल, पढ़ें शाम का वेदर अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश को लेकर जारी हुआ नया अलर्ट, इन इलाकों में बरसेंगे बादल, पढ़ें शाम का वेदर अपडेट

PM Kisan: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का अपडेट, पढ़ें एक-एक पॉइंट
5 Photos
PM Kisan 22nd Installment 2025 Update

PM Kisan: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का अपडेट, पढ़ें एक-एक पॉइंट

“टाइम हो गया” कहने की मिली खौफनाक सजा, भरतपुर किला में मैनेजर-स्टाफ ने बाप-बेटे को पीट पीटकर किया बेहाश, तोड़ डाले दोनों हाथ

Bharatpur Crime News: विश्व प्रसिद्ध लोहागढ़ किले (भरतपुर किला) के खास महल में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. काम का समय पूरा होने के बाद भी काम करने से मना करने पर मैनेजर और उसके स्टाफ ने एक मजदूर पिता-पुत्र पर लाठी, डंडे और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया. दोनों मौके पर ही बेहोश हो गए. मारपीट का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आवार गांव निवासी रामशरण (55) अपने बेटे राजकुमार (28) के साथ खास महल में मजदूरी करते हैं. दोनों का काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है. राजकुमार ने बताया, “शाम 5 बज गए थे, हम सामान समेटकर घर जाने लगे. तभी मैनेजर ने कहा कि अभी और काम करना है. हमने कहा कि टाइम हो गया है, कल करेंगे. बस इतना सुनते ही मैनेजर भड़क गया. गाली-गलौज शुरू की और फिर उसके साथ मौजूद करीब 20-25 लोग लाठी, डंडे और सरिया लेकर टूट पड़े.”

हमलावरों ने पहले रामशरण पर टूटकर वार किए. दोनों हाथों पर सरिया से हमला किया गया, जिससे हड्डियां टूट गईं. बेटा राजकुमार बचाने दौड़ा तो उसके सिर पर कई वार किए गए. राजकुमार ने बताया, “मैंने पिताजी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा. सिर पर इतना मारा कि मैं वहीं गिर पड़ा. दोनों बेहोश हो गए.”

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीच-बचाव करने आए साथी मजदूरों को भी धमकाया गया और उन पर भी हमला करने की कोशिश की गई. आखिरकार साथी मजदूरों ने किसी तरह दोनों को उठाया और आरबीएम सरकार अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है. रामशरण के दोनों हाथों में गंभीर फ्रैक्चर है, जबकि राजकुमार के सिर पर कई टांके लगे हैं. डॉक्टरों ने बताया कि दोनों की हालत स्थिर है, लेकिन खतरे से बाहर होने में समय लगेगा. पीड़ितों ने मथुरा गेट थाने में मैनेजर और करीब 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है.

मारपीट का पूरा वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दर्जनों लोग मिलकर दो मजदूरों पर टूट पड़े. इस घटना ने पुरातत्व विभाग और ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. मजदूरों का कहना है कि अब वे डर के मारे काम पर नहीं जाना चाहते. यह घटना मजदूरों की सुरक्षा और ओवरटाइम के नाम पर शोषण की कड़वी सच्चाई सामने ला रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news