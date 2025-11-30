Zee Rajasthan
भरतपुर में खांसी का सिरप पीने के बाद बिगड़ी लड़की की तबीयत, सो कर उठते ही चक्कर और उल्टियां होने लगी

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर में खांसी की दवा पीने से एक लड़की की तबीयत खराब हो गई, जिसका इलाज आरबीएम अस्पताल में जारी है. बच्ची को सुबह उठते ही उल्टियां होने लगी. 

Published: Nov 30, 2025, 04:35 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 04:35 PM IST

भरतपुर में खांसी का सिरप पीने के बाद बिगड़ी लड़की की तबीयत, सो कर उठते ही चक्कर और उल्टियां होने लगी

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर में सरकारी सप्लाई में मिलने वाली डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन खांसी की दवा पीने के बाद एक 22 वर्षीय युवती की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. दही वाली गली निवासी अनुष्का अग्रवाल को अचानक तबीयत खराब होने के बाद परिजन उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार युवती की हालत फिलहाल स्थिर है.

परिजनों ने बताया कि अनुष्का पिछले तीन दिनों से खांसी से परेशान थी. मां शिप्रा अग्रवाल ने बताया कि रात को भी उसे काफी खांसी हो रही थी. इसी दौरान देर रात लगभग 3 बजे उसने घर में रखी पुरानी खांसी की दवा पी ली. यह वही दवा थी जो काफी समय पहले सरकारी अस्पताल से मिली थी और काफी समय से घर में रखी हुई थी. दवा पीने के बाद अनुष्का सो गई, लेकिन सुबह उसकी तबीयत बिगड़ गई. करीब 9 बजे जब घरवालों ने उसे उठाया, तो वह उल्टियां करने लगी, चक्कर आने लगे और शरीर में दर्द की शिकायत करने लगी.

परिजनों ने उसे तुरंत स्थानीय डॉक्टर को दिखाया. जांच के दौरान पता चला कि अनुष्का ने रात में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन युक्त कफ सीरप लिया था. डॉक्टर ने दवा के संभावित रिएक्शन की आशंका जताते हुए उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया. अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है.

गौरतलब है कि सरकार ने कुछ समय पहले ही इस दवा को अपनी सप्लाई सूची से हटाया था। कई जिलों में इसके साइड इफेक्ट्स और गलत इस्तेमाल की आशंकाओं के चलते इसे सरकारी वितरण से वापस लेने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद यह दवा घर में कैसे उपलब्ध थी, इस पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोग और परिजन इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि क्या भरतपुर में अब भी यह कफ सीरप बांटा जा रहा है, या फिर पहले से बंटी दवाओं को सही तरीके से घरों से वापस इकट्ठा नहीं किया गया?

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका और दवा रिकॉल की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. परिजन मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. फिलहाल अनुष्का का उपचार जारी है और डॉक्टरों का कहना है कि उसकी स्थिति नियंत्रण में है.

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका और दवा रिकॉल की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. परिजन मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. फिलहाल अनुष्का का उपचार जारी है और डॉक्टरों का कहना है कि उसकी स्थिति नियंत्रण में है.

