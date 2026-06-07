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Bharatpur: ITBP के SI की पटना के अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, वॉशरूम में क्या हुआ?

राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले और ITBP में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत 44 वर्षीय विजय सिंह की पटना के एशियन सिटी हॉस्पिटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. विजय सिंह को पेट संबंधी समस्या और लगातार लूज मोशन की शिकायत के बाद 3 जून को अस्पताल में भर्ती हुए थे.
 

Edited bySneha AggarwalReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 07, 2026, 08:10 PM|Updated: Jun 07, 2026, 08:10 PM
Bharatpur: ITBP के SI की पटना के अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, वॉशरूम में क्या हुआ?
Image Credit: Bharatpur News

Bharatpur News: राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित एशियन सिटी हॉस्पिटल में ITBP के एक सब-इंस्पेक्टर (SI) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

मृतक की पहचान 44 वर्षीय विजय सिंह के रूप में हुई है, जो राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे और वर्तमान में छपरा के जलालपुर स्थित ITBP कैंप में तैनात थे.

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वॉशरूम में गए थे सब-इंस्पेक्टर
जानकारी के अनुसार, तबीयत खराब होने के बाद विजय सिंह को 3 जून को इलाज के लिए एशियन सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि रविवार को वह अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर स्थित वॉशरूम गए थे.
इसी दौरान उनकी मौत हो गई.

हादसा या आत्महत्या?
प्रारंभिक स्तर पर पुलिस को आशंका है कि उन्होंने वॉशरूम की खिड़की से छलांग लगाई हो, हालांकि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही दीघा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है.

छपरा के जलालपुर कैंप में थे तैनात
मौके पर पहुंचे दरोगा सुजीत कुमार ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल प्रबंधन की ओर से सूचना मिली थी कि छपरा के जलालपुर कैंप में तैनात ITBP के एक SI की मौत हो गई है. उन्होंने कहा कि मामले की हर बिंदु पर जांच की जा रही है.

पेट संबंधी और लगातार लूज मोशन की शिकायत
मृतक ITBP के टेलीकॉम विभाग में कार्यरत थे. पेट संबंधी परेशानी और लगातार लूज मोशन की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो.

हर पहलू से गहन जांच
इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट होगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से गहन जांच और पूछताछ कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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