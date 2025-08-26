Zee Rajasthan
mobile app

जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी में शहीद हो गए थे जवान देवेंद्र गुर्जर, जानें कहानी

Bharatpur: राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के नगला ज्ञानी गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान देवेंद्र गुर्जर, 18 फरवरी 2022 को जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर की 18,000 फीट ऊंची बलवान पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान भारी बर्फबारी में शहीद हो गए. देवेंद्र 51 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 26, 2025, 19:40 IST | Updated: Aug 26, 2025, 19:40 IST

Trending Photos

मीठा खाने के शौकीन हैं तो ट्राई करें ये खास राजस्थानी डिश,चाटते रह जाएंगे अंगलियां
6 Photos
Rajasthan famous dish

मीठा खाने के शौकीन हैं तो ट्राई करें ये खास राजस्थानी डिश,चाटते रह जाएंगे अंगलियां

कम बजट में घूमें राजस्थान, सितंबर में इन 5 जगहों पर मिलेगी जन्नत,ट्रिप बन जाएगी यादगार
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

कम बजट में घूमें राजस्थान, सितंबर में इन 5 जगहों पर मिलेगी जन्नत,ट्रिप बन जाएगी यादगार

55 साल की उम्र में 17वीं बार दिया बच्चे को जन्म, पिता की खुशी का नहीं कोई ठिकाना
7 Photos
udaipur news

55 साल की उम्र में 17वीं बार दिया बच्चे को जन्म, पिता की खुशी का नहीं कोई ठिकाना

Kota Weather Update: कोटा के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, इन इलाकों में IMD ने जारी की भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी
8 Photos
rajasthan weathaer update

Kota Weather Update: कोटा के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, इन इलाकों में IMD ने जारी की भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी में शहीद हो गए थे जवान देवेंद्र गुर्जर, जानें कहानी

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव नगला ज्ञानी निवासी भारतीय सेना का जवान देवेन्द्र गुर्जर जम्मू कश्मीर के गुरेज सैक्टर में भारी बर्फबारी के दौरान 18 हजार फीट ऊंची बलवान पोस्ट पर ड्यूटी देते वक्त गुर्जर शहीद हो गया था. जिसके बाद शहीद सैनिक देवेन्द्र गुर्जर का उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई. साथ ही सरकार की ओर से शहीद देवेंद्र गुर्जर के पैतृक गांव में मूर्ति का अनावरण कर शहीद स्मारक बनाया गया.

शहीद देवेंद्र गुर्जर की जीवन शैली
बयाना उपखंड की ग्राम पंचायत खुटखेड़ा के गांव नगला ज्ञानी में 1 जुलाई 1997 को देवेंद्र गुर्जर का जन्म हुआ था.
जिसके बाद उन्होंने अपने गांव के ही राजकीय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर भारतीय सेना में जाने की रुचि रखते थे.
इसके बाद भारतीय सेना की भर्ती में टेस्ट एवं फिजिकल पास करने के बाद देवेन्द्र गुर्जर का 15 जून 2018 को भारतीय सेना में चयन हो गया था. देवेंद्र गुर्जर को पहली पोस्टिंग उत्तराखंड के देहरादून में मिली थी.

वहीं, शहीद देवेंद्र गुर्जर के पिता प्रताप सिंह भी भारतीय सेना में अपनी 17 वर्ष सेवाएं देने के बाद रिटायर्ड हो चुके हैं. उनकी मां बत्तन देवी गृहणी है एवं देवेंद्र गुर्जर के दो बड़े भाइयों में से एक बड़ा भाई सुरेन्द्र गुर्जर अभी भी सेना में देश की सेवा कर रहा है. वहीं, छोटा भाई रविन्द्र घर पर रहकर खेती बाड़ी के साथ मां बाप की देखभाल कर रहा है.

Trending Now

शहीद देवेंद्र गुर्जर की करीब 4 साल पहले ही शादी
जानकारी के अनुसार शहीद देवेंद्र गुर्जर की करीब 4 साल पहले ऊषा गुर्जर गहनौली(महवा)के साथ शादी हुई थी
लेकिन शादी के 1 वर्ष बाद ही देवेंद्र गुर्जर शहीद हो गए थे, जिस पर देवेंद्र गुर्जर को शहीद का दर्जा मिलने के बाद राज्य सरकार ने उसकी पत्नी ऊषा गुर्जर को अनुकम्पा पर अधीनस्थ बोर्ड जयपुर में जूनियर अकाउंटेड के पद पर लगाया गया है, जहां ऊषा गुर्जर 2 वर्ष से सेवाएं दे रही है.

वहीं, अब शहीद देवेन्द्र गुर्जर के पिता प्रताप सिंह अपने शहीद बेटे की वीरांगना ऊषा गुर्जर को अपनी बेटी मानते है और उसका दुबारा से विवाह करवाना चाहते है.

बर्फबारी में शहीद हुआ भारतीय सेना का जवान देवेंद्र गुर्जर
जानकारी के अनुसार, नगला ज्ञानी निवासी देवेंद्र गुर्जर 51 राष्ट्रीय राइफल का जवान था और जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर की 18 हजार फीट ऊंची बलवान पोस्ट पर तैनात था, जहां 18 फरवरी 2022 को भारी बर्फबारी हुई जिसमें ड्यूटी के दौरान भारतीय सेना का जवान देवेंद्र गुर्जर शहीद हो गया. मौसम खराब होने की वजह से शहीद का पार्थिव शरीर 5 दिन बाद गांव पहुंचने पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news