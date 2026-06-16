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भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

Bharatpur Juice Controversy: भरतपुर में संचालक से मारपीट और कथित तौर पर मांस मिलने के मामले में पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए विश्व हिंदू परिषद के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. चारों कार्यकर्ताओं को मंगलवार सुबह एडीएम सिटी की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत दे दी गई.

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 16, 2026, 02:15 PM|Updated: Jun 16, 2026, 02:15 PM
भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत
Image Credit: Bharatpur Juice Controversy

Bharatpur Juice Controversy: राजस्थान के भरतपुर शहर के कृष्ण नगर स्थित लूपिन चौराहे पर जूस संचालक से मारपीट और कथित तौर पर मांस मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस मामले में पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया.

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चारों कार्यकर्ताओं को मंगलवार सुबह एडीएम सिटी की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत दे दी गई. कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद देर रात तक मथुरागेट थाना परिसर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा.

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जानकारी के अनुसार, कृष्ण नगर के लूपिन चौराहे पर संचालित एक जूस की दुकान पर मांस मिलने के आरोप को लेकर विवाद शुरू हुआ. इसी दौरान जूस संचालक के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की.

वहीं दूसरी ओर पुलिस और एसएफएल (स्टेट फॉरेंसिक लैब) की टीम ने जूस की दुकान से जूस बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिक्सी सहित अन्य सामान जब्त कर लिया. अब जूस के दुकान से जब्त किए गए सामान की जांच कराई जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

क्या था पूरा मामला

भरतपुर शहर के कृष्ण नगर स्थित लूपिन चौराहे पर एक जूस सेंटर पर जूस पी रहे एक युवक के जूस में कथित तौर पर मांस का टुकड़ा मिला. जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों में रोष फैल गया. जानकारी के मुताबिक, जब युवक जूस सेंटर पर जूस पी रहा था, तभी उसकी स्ट्रॉ में कुछ फंस गया. जिसके बाद युवक ने स्ट्रॉ निकालकर देखा, तो उसमें मांस के टुकड़े जैसा युवक को कुछ दिखाई दिया. इसके बाद आसपास मौजूद लोगों में नाराजगी फैल गई और लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया.

ये मामला जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा, तो वो लोग भी मौके पर पहुंच गए. मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट में दुकानदार को गंभीर चोटें आई. दुकानदार का अभी अस्पताल में इलाज जारी है. हालांकि दुकान के बाहर डस्टबिन में काली पॉलिथीन में पड़ा ये मांस वहां कैसे आया, किसने रखा इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है. हालांकि पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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