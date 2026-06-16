/भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

Bharatpur Juice Controversy: राजस्थान के भरतपुर शहर के कृष्ण नगर स्थित लूपिन चौराहे पर जूस संचालक से मारपीट और कथित तौर पर मांस मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस मामले में पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया.

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चारों कार्यकर्ताओं को मंगलवार सुबह एडीएम सिटी की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत दे दी गई. कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद देर रात तक मथुरागेट थाना परिसर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा.

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जानकारी के अनुसार, कृष्ण नगर के लूपिन चौराहे पर संचालित एक जूस की दुकान पर मांस मिलने के आरोप को लेकर विवाद शुरू हुआ. इसी दौरान जूस संचालक के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की.

वहीं दूसरी ओर पुलिस और एसएफएल (स्टेट फॉरेंसिक लैब) की टीम ने जूस की दुकान से जूस बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिक्सी सहित अन्य सामान जब्त कर लिया. अब जूस के दुकान से जब्त किए गए सामान की जांच कराई जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

क्या था पूरा मामला

भरतपुर शहर के कृष्ण नगर स्थित लूपिन चौराहे पर एक जूस सेंटर पर जूस पी रहे एक युवक के जूस में कथित तौर पर मांस का टुकड़ा मिला. जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों में रोष फैल गया. जानकारी के मुताबिक, जब युवक जूस सेंटर पर जूस पी रहा था, तभी उसकी स्ट्रॉ में कुछ फंस गया. जिसके बाद युवक ने स्ट्रॉ निकालकर देखा, तो उसमें मांस के टुकड़े जैसा युवक को कुछ दिखाई दिया. इसके बाद आसपास मौजूद लोगों में नाराजगी फैल गई और लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया.

ये मामला जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा, तो वो लोग भी मौके पर पहुंच गए. मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट में दुकानदार को गंभीर चोटें आई. दुकानदार का अभी अस्पताल में इलाज जारी है. हालांकि दुकान के बाहर डस्टबिन में काली पॉलिथीन में पड़ा ये मांस वहां कैसे आया, किसने रखा इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है. हालांकि पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है.

