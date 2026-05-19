/Bharatpur: गैराज में कार रिपेयरिंग के दौरान फटे 2 सिलेंडर, 9 लोग गंभीर रूप से झुलसे

राज्य चुनें
भरतपुर जिले के कामां कस्बे में रिपेयरिंग गैराज में भीषण आग लग गई. रिपेयरिंग के काम के दौरान अचानक आग भड़क उठी. दो सिलेंडर धमाकों के साथ फट गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.
Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के कामां कस्बे में निर्माणाधीन नए बस स्टैंड के सामने एक कार डेंटिंग-पेंटिंग और रिपेयरिंग गैराज में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के बीच रिपेयरिंग के काम के दौरान अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे गैराज को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटों के बीच वहां खड़ी गाड़ियों में रखे दो सिलेंडर धमाकों के साथ फट गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.
हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. सूचना मिलते ही कामां पुलिस, प्रशासन, दमकल और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं . फिलहाल सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया.
हादसे में घायल लोग
मनमोहन पुत्र दाताराम
नीरज पत्नी भगवान सिंह
लक्ष्य पुत्र भगवान सिंह
भगवान सिंह पुत्र लख्मी चंद
साक्षी पुत्री भगवान सिंह
सीता पत्नी मनमोहन सिंह
अक्षय पुत्र भगवान सिंह
सभी लोग मूल रूप से सिहरी हरियाणा के रहने वाले हैं. अभी हाल में कामां बस स्टैंड के पास रहते थे और नीचे दुकान थी और ऊपर दोनों परिवार रहते थे.
खबर अपडेट की जा रही है.