भरतपुर में लोकदेवता कारिस देव मेले का भव्य आगाज, गृह राज्य मंत्री बेढम ने दी 20 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

Rajasthan News: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भरतपुर के जहाज गांव में कारिस देव मेले का शुभारंभ किया. उन्होंने मंदिर पैनोरमा और सड़कों के लिए 20 करोड़ से अधिक के बजट की घोषणा करते हुए युवाओं से समाज सेवा का आह्वान किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की.
Trending Photos
Bharatpur News: भरतपुर जिले के वैर उपखण्ड स्थित जहाज गांव में आज लोकदेवता कारिस देव के दस दिवसीय वार्षिक मेले का हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ हुआ. राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर मेले की शुरुआत की. इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों ने मंत्री बेढम का साफा और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया.
आस्था और मन्नतों का केंद्र
मेले को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि कारिस देव महाराज के दरबार से उनका नाता बचपन से है. उन्होंने कहा कि-'चाहे मैं छात्र रहा होऊं या अब सरकार में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, यहाँ आकर मन को जो सुकून मिलता है, वह अद्भुत है.'
सुख-समृद्धि की कामना
बेढम ने बाबा के चरणों में धोक लगाकर प्रदेश में अमन-चैन, शांति और खुशहाली की प्रार्थना की. उन्होंने बताया कि वर्षों से लोग यहाँ अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और देव बाबा उनकी झोली भरते हैं.
मंदिर को मिले 20 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट
मंत्री बेढम ने क्षेत्र की जनता की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष आभार व्यक्त किया. उन्होंने मंदिर के कायाकल्प के लिए बड़ी घोषणाओं की जानकारी दी.बता दें कि मंदिर की भव्यता बढ़ाने और इतिहास को संजोने के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से पैनोरमा बनाया जाएगा. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर तक पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण हेतु 17 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश के सभी आस्था के केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर विकसित किया जाए.
युवा पीढ़ी को संदेश
समारोह के दौरान उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जन्म और मृत्यु एक प्राकृतिक सत्य है, लेकिन सार्थक जीवन वही है जो समाज के लिए कुछ कर जाए. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने कार्यों से अपने बुजुर्गों, क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करें ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें गर्व से याद कर सकें.
जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति और जनसुनवाई
इस भव्य समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली सहित कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे. मेले के शुभारंभ के बाद गृह राज्य मंत्री ने भुसावर उपखण्ड क्षेत्र का दौरा भी किया, जहाँ दर्जनों स्थानों पर उनका स्वागत हुआ. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!