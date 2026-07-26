/पक्षियों का स्वर्ग बना मौत का मैदान, घना में तड़प रहीं मछलियां, सूखे तालाबों में दम तोड़ रहे कछुए

Bharatpur News: भरतपुर में विश्व धरोहर और दुनिया भर में पक्षियों के स्वर्ग के रूप में पहचान रखने वाला केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान (घना) इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है. कभी हजारों प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार रहने वाले घना के अधिकांश ब्लॉक आज सूखे पड़े हैं. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पानी के अभाव में मछलियां दम तोड़ रही हैं और कई स्थानों पर पड़े मरे हुए कछुओं के खोल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह संकट अब केवल जल की कमी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को निगलने लगा है.

पानी की भारी कमी के कारण बेबस और मृत पड़े कछुए और कम पानी में दम तोड़ती मछलियां का हृदयविदारक दृश्य उद्यान प्रशासन, पर्यटकों, पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव प्रेमियों को चिंता में डाल रहा है. एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने इस त्रासदी को अपने कैमरे में कैद किया है. जो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है. तस्वीरों में सूखे तालाबों के किनारे छटपटाते और मृत कछुए तथा जिंदगी की सांसों से जूझती मछलियां साफ नजर आ रही रही हैं.

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पानी नहीं मिलने से उद्यान का पूरा इकोसिस्टम उजड़ रहा है. रोज मछलियां मर रही हैं और कछुए सूखी जमीन पर बेबस तड़प रहे हैं. यह केवल वन्यजीवों की मौत नहीं, बल्कि एक पूरे वेटलैंड की चीख है. पांचना बांध से समय पर पानी नहीं पहुंचने के कारण उद्यान के सभी ब्लॉक तेजी से सूख रहे हैं. जल स्तर इतना नीचे गिर गया है कि बचे हुए पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, जिससे मछलियां बड़े पैमाने पर मर रही हैं. प्रशासन छोटे जलीय जीवों को दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है.



हरसाल 550 एमसीएफटी पानी की जरूरत

उद्यान को हर वर्ष लगभग 550 एमसीएफटी पानी की आवश्यकता होती है, जो सामान्यतया जुलाई के दूसरे-तीसरे सप्ताह तक पांचना बांध से पहुंच जाता है. इस बार निर्धारित पानी नहीं आया है. वैकल्पिक रूप से चंबल नदी के पानी से कुछ आपूर्ति की गई है, जो आवश्यकता के मुकाबले नगण्य है. इससे जलीय वनस्पति भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही, जो पक्षियों का मुख्य भोजन है. सबसे बड़ी चिंता यह है कि वर्तमान में पक्षियों का प्रजनन काल चल रहा है. यदि पानी की व्यवस्था में और देरी हुई तो राष्ट्रीय उद्यान को भारी नुकसान होगा तथा आने वाले हजारों पक्षियों का प्रजनन चक्र भी प्रभावित हो जाएगा. उद्यान में पाई जाने वाली लगभग 375 से अधिक पक्षी प्रजातियों पर सीधा खतरा मंडरा रहा है.



हर वर्ष को स्थाई पानी का समाधान

विशेषज्ञों का कहना है कि पांचना बांध से प्रतिवर्ष जून-जुलाई में कम से कम 550 एमसीएफटी पानी समय से छोडऩे का स्थायी प्रावधान सुनिश्चित हो. उद्यान को पेयजल और सिंचाई से अलग प्राथमिकता देकर स्वतंत्र जल अधिकार दिया जाए. नए जल स्रोत विकसित करने के साथ जल संरक्षण की ठोस योजनाएं लागू की जाएं. साथ ही एक उच्चस्तरीय निगरानी समिति गठित की जाए, जो पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता पर निरंतर नजर रखे. यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इस प्रसिद्ध पक्षी स्वर्ग को बचाना कठिन हो जाएगा. इसके चलते इससे जुड़े नेचर गाइड, रिक्शा चालक, होटल व्यवसाय और शहर की आय पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा तथा प्रकृति की यह खूबसूरत दुनिया उजड़ती नजर आएगी.

फीडिंग-नेस्टिंग भी प्रभावित

घना के जानकारों के अनुसार उद्यान पिछले दो दशक से ग्लोबल वार्मिंग, बदलते मौसम चक्र और लगातार घटते जल स्रोतों की मार झेल रहा है. इस बार स्थिति और अधिक चिंताजनक है. उद्यान के अधिकांश ब्लॉकों में पानी पूरी तरह समाप्त हो चुका है. केवल डी ब्लॉक में चंबल नदी से आया कुछ पानी बचा है, जबकि शेष हिस्सों में जलाशय सूखने की कगार पर हैं. परिंदों को न तो तैरने के लिए पर्याप्त जल मिल रहा है और न ही भोजन के रूप में मछलियां, जलीय कीट और अन्य जीव. मछलियों की लगातार हो रही मौत इस संकट को और बढ़ा रही है. भोजन और सुरक्षित जलाशयों के अभाव में पक्षियों की फीडिंग और नेस्टिंग दोनों प्रभावित होने की आशंका है. यदि समय पर पर्याप्त पानी नहीं मिला तो हजारों प्रवासी और स्थानीय पक्षी इस बार घना की बजाय दूसरे आद्र्र क्षेत्रों की ओर रुख कर सकते हैं.

क्या है पांचना बांध विवाद

करौली का पांचना बांध पिछले करीब दो दशकों से जल बंटवारे को लेकर विवाद का केन्द्र बना हुआ है. वर्ष 2005 के बाद से बांध से गंभीर नदी में नियमित रूप से पानी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि बांध के कमांड क्षेत्र के 35 गांवों और बांध से प्रभावित 39 गांवों के किसानों के बीच पानी के उपयोग को लेकर विवाद बना रहा. इस दौरान बांध की जल भंडारण क्षमता बढऩे के बाद प्राथमिकताएं भी बदल गईं. पहले बांध भरने, फिर करौली क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल जरूरतें पूरी करने तथा उसके बाद अतिरिक्त पानी गंभीर नदी में छोडऩे की व्यवस्था लागू हुई. इससे भरतपुर क्षेत्र में गंभीर नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ, भूजल पुनर्भरण कम हुआ, खेती पर असर पड़ा और विश्व धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी जल संकट गहराता गया.

इधर, केवलादेव बचाओ संघर्ष समिति और पर्यावरणविद लगातार पांचना बांध से गंभीर नदी और घना के लिए स्थायी जल आवंटन की मांग कर रहे हैं. हालांकि राज्य सरकार ने जुलाई के पहले सप्ताह में करीब 61 करोड़ रुपए की नई लिफ्ट परियोजनाओं और गुड़ला लिफ्ट परियोजना के रिमॉडलिंग कार्य का शिलान्यास करते हुए दावा किया कि इससे लंबे समय से चला आ रहा जल विवाद सुलझेगा. इसके बाद सरकार ने करीब 20 साल बाद पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोडऩे की शुरुआत भी की, लेकिन अभी तक घना केा पानी नहीं मिल सका है.