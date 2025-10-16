मेवात के छपरा गांव का युवक बना RAS अधिकारी, पिता हैं पुलिस विभाग से रिटायर

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के मेवात के एक छोटे से गांव के का नवयुवक लड़के ने RAS के पद पर सिलेक्शन लेकर मेवात क्षेत्र में एक मिशाल कायम की है.

यह कहानी पहाड़ी तहसील के छोटे से गांव छपरा की हैं, जहां एक होनहार लड़का जो 2019 से RAS की तैयारी कर रहा था और अपने पहले ही प्रयास में 227 रैंक हासिल करके अपने सपने को साकार किया. राघव दबीर पुत्र मुबीन निवासी छपरा मेवात पहाड़ी के रहने वाले हैं, जिसके पिताजी पुलिस विभाग से रिटायर हैं.

दबीर का कहना है कि उनके सफलता के पीछे जो मोटिवेशन था वह पूर्व डीआईजी हैदर अली से हुआ. उसके बाद उन्होंने जयपुर में रहकर RAS की कोचिंग की शुरुआत की और 2025 में आज जाकर यह सफलता मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राघव दबीर ने इससे पहले 2021 में सब इंस्पेक्टर के पद पर 184 रैंक प्राप्त कर सिलेक्शन लिया. सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन होने के बाद भी उन्होंने RAS की तैयारी को बदहस्तूर रखा.

राघव दबीर ने बताया कि उसने अपने रिजल्ट को सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर चेक किया. उन्होंने कहा कि जब मेरा रिजल्ट दोस्तों के साथ मिलकर देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं अपने दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेशन किया.

राघव कबीर ने अलवर के बाबू शोभाराम BA और MA की पढ़ाई की उसके बाद जयपुर से LLB की पढ़ाई कर RAS की तैयारी में लग गए.

वहीं, मेवात में बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए राघव दबीर ने क्षेत्र के युवाओं से अपील की है. उन्होंने कहा कि मेवात के युवाओं को अपराध का रास्ता छोड़कर शिक्षा और पढ़ाई के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि वे अपने और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-