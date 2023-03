Bharatpur Murder Case: जिंदा जलाए गए जुनैद-नासिर के परिवार को CM गहलोत ने लगाये मरहम, दी आर्थिक मदद

Bharatpur News: भरतपुर के घाटमीका के युवकों की जलाकर हत्या के मामले में सीएम गहलोत भरतपुर जिले के घाटमीका गांव पहुंचे. जहां वे मृतक जुनैद-नासिर के परिवार से मुलाकात की. सीएम गहलोत के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जाहिदा खान सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. भरतपुर सहित रेंज से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है. वहीं मेवात की 3 तहसीलों, पहाड़ी, कामां और सीकरी में इंटरनेट सस्पेंशन की अवधि अब 3 मार्च तक बढ़ाई गई है. ऐसे में पूरे जिले में इंटरनेट बंद किया गया है.

Bhiwani Killing | We will solve this case as soon as possible. The family members of Junaid & Naseer have shown their trust in us & talked with us. We will give them Rs 5 lakhs Financial Assistance- Rs 1 lakh cash and Rs 4 lakhs FDI: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot pic.twitter.com/svJCk9vGZs

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 2, 2023