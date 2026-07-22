/भरतपुर में नारी निकेतन की दो अनाथ बेटियों की धूमधाम से शादी, विदाई में छलके आंसू

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के नारी निकेतन में रह रही दो अनाथ बेटियों की शादी धूमधाम और पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न हुई. इस शादी में प्रशासन और स्थानीय लोग घराती-बाराती की भूमिका में नजर आए. पूरा माहौल घर जैसा था और हर किसी की आंखें नम थीं. कलजतर कमर चौधरी ने शादी में पहुंचकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया.

समाज कल्याण विभाग ने दोनों बेटियों की शादी के लिए अखबारों में विज्ञप्ति जारी की थी. इसके बाद आए आवेदनों की गहन छानबीन की गई. विभाग के अधिकारियों ने दोनों के लिए योग्य वर चुने और शादी की सभी तैयारियां खुद करवाईं.

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हॉस्टल अधीक्षक इंदिरा गुप्ता ने बताया कि नारी निकेतन में रह रही गायत्री को 8 साल की उम्र में अपना घर आश्रम में कोई छोड़कर चला गया था तब से वह नारी निकेतन में रह रही थी. अब 20 साल की होने पर उसकी शादी शाहपुरा जयपुर निवासी हरीश के साथ तय की गई. हरीश स्टांप पेपर बेचने का काम करता है. वहीं, दूसरी बेटी लक्ष्मी 20 साल की उम्र में नारी निकेतन आई थी. अब उसकी उम्र लगभग 27 साल है, उसकी शादी बांरा निवासी दिलीप से कराई गई. दिलीप कोटा में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है.

शादी समारोह में जिला कलेक्टर कमर चौधरी सहित प्रशासन के कई अधिकारी शामिल हुए. बारात चढ़ने के साथ वरमाला का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. वरमाला के दौरान कलेक्टर ने दोनों जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा कि जो बच्चे अनाथ होते हैं, उनकी समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है. सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम उनका सहयोग करते हैं. मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार, नारी निकेतन में दो अनाथ बच्चियों की शादी कराई गई है. आज से ये बेटियां नई पारी शुरू करें, इसके लिए शुभकामनाएं.

स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे. शहर के तमाम भामाशाहों ने दोनों बेटियों का कन्यादान किया और गृहस्थी का पूरा सामान भेंट किया.



इस शादी को यादगार बनाने में भुसावर निवासी समाजसेवी चंद्र प्रकाश सोनी का सबसे बड़ा योगदान रहा. उन्होंने दोनों बेटियों की शादी के लिए 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद की.

चंद्र प्रकाश सोनी ने कहा मेरे लिए ये खुशी का पल है। मैं पहले भी 4 बेटियों का कन्यादान कर चुका हूं. आज दो और बेटियों की शादी कराकर मैं 6 बेटियों का पिता बन गया हूं. ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है. आगे भी मैं इसी तरह समाज सेवा करता रहूंगा. वर हरीश ने कहा मुझे बेहद खुशी है कि मैं एक अनाथ बेटी से शादी कर रहा हूं. मैंने अखबार में विज्ञापन देखा था और अप्लाई किया था. मुझे गर्व है कि मैंने बिना दहेज के शादी की है. वर दिलीप ने भी कहा कि अनाथ बेटी से शादी करके अच्छा लगा. विज्ञापन के जरिए ही संपर्क हुआ और शादी संपन्न हुई.

वहीं, शादी के दौरान दोनों बेटियों की आंखें नम थीं. गायत्री और लक्ष्मी ने कहा आज हमें लगा कि हमारा भी परिवार है. प्रशासन और समाज के सहयोग से हमें नया जीवन मिला है. समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की मंशा है कि नारी निकेतन में रह रही हर बेटी की शादी सम्मान के साथ हो. नारी निकेतन में पहली बार एक साथ दो बेटियों की शादी कराई गई है. इस पहल की पूरे शहर में सराहना हो रही है.