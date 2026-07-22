Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bharatpur
  • /भरतपुर में नारी निकेतन की दो अनाथ बेटियों की धूमधाम से शादी, विदाई में छलके आंसू

भरतपुर में नारी निकेतन की दो अनाथ बेटियों की धूमधाम से शादी, विदाई में छलके आंसू

राजस्थान के भरतपुर स्थित नारी निकेतन में रह रही दो अनाथ बेटियों, गायत्री और लक्ष्मी, की शादी पूरे रीति-रिवाज और सम्मान के साथ संपन्न हुई. समाज कल्याण विभाग ने अखबार में विज्ञापन जारी कर योग्य वरों का चयन किया. गायत्री की शादी जयपुर के हरीश और लक्ष्मी की शादी बारां के दिलीप से हुई.
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 22, 2026, 07:00 PM|Updated: Jul 22, 2026, 07:00 PM
भरतपुर में नारी निकेतन की दो अनाथ बेटियों की धूमधाम से शादी, विदाई में छलके आंसू

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के नारी निकेतन में रह रही दो अनाथ बेटियों की शादी धूमधाम और पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न हुई. इस शादी में प्रशासन और स्थानीय लोग घराती-बाराती की भूमिका में नजर आए. पूरा माहौल घर जैसा था और हर किसी की आंखें नम थीं. कलजतर कमर चौधरी ने शादी में पहुंचकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया.

समाज कल्याण विभाग ने दोनों बेटियों की शादी के लिए अखबारों में विज्ञप्ति जारी की थी. इसके बाद आए आवेदनों की गहन छानबीन की गई. विभाग के अधिकारियों ने दोनों के लिए योग्य वर चुने और शादी की सभी तैयारियां खुद करवाईं.

Add Zee News as a Preferred Source

हॉस्टल अधीक्षक इंदिरा गुप्ता ने बताया कि नारी निकेतन में रह रही गायत्री को 8 साल की उम्र में अपना घर आश्रम में कोई छोड़कर चला गया था तब से वह नारी निकेतन में रह रही थी. अब 20 साल की होने पर उसकी शादी शाहपुरा जयपुर निवासी हरीश के साथ तय की गई. हरीश स्टांप पेपर बेचने का काम करता है. वहीं, दूसरी बेटी लक्ष्मी 20 साल की उम्र में नारी निकेतन आई थी. अब उसकी उम्र लगभग 27 साल है, उसकी शादी बांरा निवासी दिलीप से कराई गई. दिलीप कोटा में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है.

शादी समारोह में जिला कलेक्टर कमर चौधरी सहित प्रशासन के कई अधिकारी शामिल हुए. बारात चढ़ने के साथ वरमाला का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. वरमाला के दौरान कलेक्टर ने दोनों जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा कि जो बच्चे अनाथ होते हैं, उनकी समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है. सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम उनका सहयोग करते हैं. मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार, नारी निकेतन में दो अनाथ बच्चियों की शादी कराई गई है. आज से ये बेटियां नई पारी शुरू करें, इसके लिए शुभकामनाएं.

स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे. शहर के तमाम भामाशाहों ने दोनों बेटियों का कन्यादान किया और गृहस्थी का पूरा सामान भेंट किया.


इस शादी को यादगार बनाने में भुसावर निवासी समाजसेवी चंद्र प्रकाश सोनी का सबसे बड़ा योगदान रहा. उन्होंने दोनों बेटियों की शादी के लिए 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद की.

चंद्र प्रकाश सोनी ने कहा मेरे लिए ये खुशी का पल है। मैं पहले भी 4 बेटियों का कन्यादान कर चुका हूं. आज दो और बेटियों की शादी कराकर मैं 6 बेटियों का पिता बन गया हूं. ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है. आगे भी मैं इसी तरह समाज सेवा करता रहूंगा. वर हरीश ने कहा मुझे बेहद खुशी है कि मैं एक अनाथ बेटी से शादी कर रहा हूं. मैंने अखबार में विज्ञापन देखा था और अप्लाई किया था. मुझे गर्व है कि मैंने बिना दहेज के शादी की है. वर दिलीप ने भी कहा कि अनाथ बेटी से शादी करके अच्छा लगा. विज्ञापन के जरिए ही संपर्क हुआ और शादी संपन्न हुई.

वहीं, शादी के दौरान दोनों बेटियों की आंखें नम थीं. गायत्री और लक्ष्मी ने कहा आज हमें लगा कि हमारा भी परिवार है. प्रशासन और समाज के सहयोग से हमें नया जीवन मिला है. समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की मंशा है कि नारी निकेतन में रह रही हर बेटी की शादी सम्मान के साथ हो. नारी निकेतन में पहली बार एक साथ दो बेटियों की शादी कराई गई है. इस पहल की पूरे शहर में सराहना हो रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

स्वर्गीय बृजलाल की पुण्यतिथि पर सम्मानित हुईं प्रतिभाएं, शिक्षा को लेकर दिया गया बड़ा संदेश

कोविड के बाद बदल गई पर्यटन की दुनिया! गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताई विदेशी पर्यटकों की कमी की असली वजह

भरतपुर में रहस्यमयी मौत से फैली सनसनी, पत्थरों के बीच मिला युवक का शव

ट्रेंडिंग न्यूज़

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

झुंझुनूं में फिल्मी स्टाइल बवाल, ढाबे की मामूली कहासुनी बनी खूनी जंग, हाईवे पर कारों का पीछा कर मारी टक्कर

Rajasthan: WhatsApp पर आया एक मैसेज और डूब गए 12 करोड़, आरोपी गिरफ्तार

सुबह-सुबह Pet walk पर निकलने वाले सावधान, जयपुर में बिना लाइसेंस कुत्ता-बिल्ली घुमाया तो लगेगा ₹5000 का जुर्माना

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश? मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अपडेट

कौन हैं 16 साल की मनीषा कंवर ? जिन्होंने निशानेबाजी में रचा इतिहास, 8 लगातार जीत दर्ज कर नेशनल में बनाई जगह

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं मिर्ची वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

साइबर ठगी पर कड़ा एक्शन, 1930 पर कॉल आते ही होल्ड होगा खाता, बैंकों के लिए 'जीरो टाइम लैग' का लक्ष्य

सोना-चांदी के भावों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

श्री सांवलियाजी मंदिर में आस्था का रिकॉर्ड! भंडार खुला तो निकले 38 करोड़ से ज्यादा, सोना-चांदी देखकर रह गए लोग हैरान

'संविधान ने दिया धरने का अधिकार'... सचिन पायलट ने केंद्र पर साधा सीधा निशाना, लगाए गंभीर आरोप

राजस्थान जेल में गूंजी शहनाई, उम्रकैद काट रहे प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी

झुंझुनूं के भाई-बहन ने सिंगापुर में मचाया धमाल, 40 देशों के छात्रों को पछाड़ जीते 5 मेडल

बालौती में दिल दहला देने वाला मंजर! एक ही परिवार के 3 जनाजे उठे, गांव में पसरा मातम

सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर को मिली बड़ी सौगात ! CM भजनलाल शर्मा आज करेंगे मेट्रो फेज-2 का भूमिपूजन

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

खाटूश्यामजी में बड़ा हादसा, दर्शन से पहले 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत

दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

जोधपुर-जैसलमेर के निजी कॉलेजों में नकल का बड़ा खुलासा, वीक्षक ही लिखवा रहे थे जवाब

हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की रोजाना होगी निगरानी, 24 घंटे "प्रसव सखी" रहेगी तैनात

दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध तेज, कोटा में कांग्रेस का हल्लाबोल, मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में बड़ा खुलासा: गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में 4 कर्मचारी दोषी, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

विदेश में बैठे गैंगस्टरों के गुर्गों पर शिकंजा, सीकर में AGTF की बड़ी कार्रवाई… 6 आरोपी हिरासत में

कोटा में बधाई के नाम पर दबंगई, बीमार नवजात को मां से छीनकर ₹11 हजार वसूलने का आरोप

झुंझुनूं में घर के संदूक में मिला पत्नी का शव, शराब के पैसों को लेकर विवाद में पति ने की हत्या

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

Bansur: खेत में खून-खराबा! जमीन विवाद ने ली जान, 4 आरोपी गिरफ्तार

Chittorgarh: मनोकामना पूरी होने पर भक्त ने श्री सांवलियाजी को अर्पित की 11 किलो 400 ग्राम चांदी की सिल्लियां

राजस्थान में अब होगी झमाझम बारिश! अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ मौसम दिखाएगा खतरनाक तेवर

'मेरे पापा-मम्मी की कोई गलती नहीं है. आई लव यू...' लिखकर 12वीं की छात्रा ने उठाया बड़ा कदम

आज घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम की खबर! 7 संभागों में एक्टिव हुआ मानसून, 26 जुलाई तक तेज बारिश का दौर

राजस्थानवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब दूसरे राज्यों में भी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

जयपुर में हिट एंड रन केस, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने एक्टिवा सवार को मारी टक्कर, 40 वर्षीय युवक की मौत

TAGS:
Bharatpur news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर एयरपोर्ट पर प्लेन में लगी आग! पुलिस-फायर ब्रिगेड दौड़ी, फिर हुआ बड़ा खुलासा
Jaipur News
2
Jhunjhunu News
3
rajasthan crime
4
khatu shyam ji
5
jaipur news