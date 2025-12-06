Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भरतपुर का नया ब्लैक स्पॉट बन रहा केवलादेव नेशनल चौराहा, दो दिन पहले हुई थी चाचा-भतीजे की मौत

Bharatpur Black Spot News : भरतपुर का ब्लैक स्पॉट कहा जाने वाले सारस चौराहे के कट को तो प्रशासन ने बंद कर दिया है. जिससे दुर्घटनाओं में कमी तो आई है, लेकिन नए ब्लैक स्पॉट के रूप में अब केवलादेव नेशनल चौराहा विकसित हो रहा है, जहां आये दिन हादसे हो रहे हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Devendra sharma
Published: Dec 06, 2025, 09:04 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 09:04 PM IST

Trending Photos

बिना सीमेंट के 1000 सालों तक टिके राजस्थान के किले, जानिए इसके पीछे का असली राज!
7 Photos
rajasthan quiz

बिना सीमेंट के 1000 सालों तक टिके राजस्थान के किले, जानिए इसके पीछे का असली राज!

Aadhaar App का बड़ा धमाका! घर बैठे बदले मोबाइल नंबर, सबसे जरूरी प्रक्रिया अब हुई बेहद आसान
8 Photos
aadhar card update

Aadhaar App का बड़ा धमाका! घर बैठे बदले मोबाइल नंबर, सबसे जरूरी प्रक्रिया अब हुई बेहद आसान

ऊंट पालन से बदल जाएगी किस्मत, जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं करोड़पति!
7 Photos
rajasthan news

ऊंट पालन से बदल जाएगी किस्मत, जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं करोड़पति!

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो दरवाजा, जो साल में सिर्फ खुलता है 4 बार?
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो दरवाजा, जो साल में सिर्फ खुलता है 4 बार?

भरतपुर का नया ब्लैक स्पॉट बन रहा केवलादेव नेशनल चौराहा, दो दिन पहले हुई थी चाचा-भतीजे की मौत

Bharatpur News : भरतपुर के आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर कई ब्लैक स्पॉट ने जन्म ले लिया है. क्योंकि कट बंद होने के बाद लोग अब रॉंग साइड जाने लगे हैं. इसी के कारण 2 दिन पहले एक दुर्घटना में चाचा भतीजे की मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस एक्शन में तो, आई लेकिन, पूरी कोशिश नाकाम दिखाई दी.

अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, कि दुर्घटनाओं को कम किया जाए. इसके लिए अधिकारियों ने पुलिसकर्मी तैनात किए लेकिन, वह भी रॉंग साइड जाने वाले वाहनों के सामने नाकाम दिखाई दिए. इतना ही नहीं पुलिस की वर्दी में खुद सब इन्स्पेक्टर नियमों को तोड़ते हुए दिखाई दिए लेकिन, जब वर्दीधारियों ने मीडिया के कैमरे चलते देखे तो, वह यूटर्न लेकर निकलते बने.

दरअसल पिछले कई दिनों से लोग सारस चौराहे पर ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर सांसद संजना जाटव भी लोकसभा में मामला उठा चुकी है लेकिन, ओवरब्रिज नहीं बन सका. लोग सारस चौराहे स्थित कट से आते जाते थे. जिससे दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती थी. इसलिए डिवाइडर कट को बंद कर दिया गया. डिवाइडर कट बंद होने के बाद अब लोग सर्विस लेन से रॉंग साइड जाने लगे. जो केवलादेव घना पक्षी विहार के चौराहे पर निकलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसी की वजह से 4 दिसंबर को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस ने सर्विस रोड़ से जाने वाले लोगों को रोकने के लिए बेरिकेटिंग कि लेकिन, यहां भी असफल साबित हुई. पुलिस के सामने से वाहन चालक वाहनों को रॉंग साइड निकालकर ले जाते हैं. हालांकि जब पुलिसकर्मी उन्हें रोकते हैं तो, वाहन चालक पुलिस को देखकर वाहनों को गलत तरीके से भागने लगते हैं.

सारस चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें तो, लगी हैं लेकिन, वह सिर्फ दिखाने के लिए. उसमें से एक भी लाइट काम नहीं करती. पुलिसकर्मी तो खड़े लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते. जिसका खामियाजा सड़क पर वाहन चलने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

सारस चौराहे के दूसरी तरफ घना से लगती 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियां है, जिनमे सैंकड़ो लोग रहते है. वह भी परेशान है. लेकिन कट बंद होने के चलते लोग रोंग साइड सफर करते है, और हादसे के शिकार हो जाते है.

फ्लाई ओवर या ओवर ब्रिज की मांग लोग लंबे समय से कर रहे है, लेकिन एन एच आई ने इसको ब्लैक स्पॉट के रूप में चिहिन्त ही नही किया है. ऐसे में लोगों ने न्यायालय में भी गुहार लगाई है. अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक इन हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम कर पाता है .

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news