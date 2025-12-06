भरतपुर का नया ब्लैक स्पॉट बन रहा केवलादेव नेशनल चौराहा, दो दिन पहले हुई थी चाचा-भतीजे की मौत

Bharatpur News : भरतपुर के आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर कई ब्लैक स्पॉट ने जन्म ले लिया है. क्योंकि कट बंद होने के बाद लोग अब रॉंग साइड जाने लगे हैं. इसी के कारण 2 दिन पहले एक दुर्घटना में चाचा भतीजे की मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस एक्शन में तो, आई लेकिन, पूरी कोशिश नाकाम दिखाई दी.

अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, कि दुर्घटनाओं को कम किया जाए. इसके लिए अधिकारियों ने पुलिसकर्मी तैनात किए लेकिन, वह भी रॉंग साइड जाने वाले वाहनों के सामने नाकाम दिखाई दिए. इतना ही नहीं पुलिस की वर्दी में खुद सब इन्स्पेक्टर नियमों को तोड़ते हुए दिखाई दिए लेकिन, जब वर्दीधारियों ने मीडिया के कैमरे चलते देखे तो, वह यूटर्न लेकर निकलते बने.

दरअसल पिछले कई दिनों से लोग सारस चौराहे पर ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर सांसद संजना जाटव भी लोकसभा में मामला उठा चुकी है लेकिन, ओवरब्रिज नहीं बन सका. लोग सारस चौराहे स्थित कट से आते जाते थे. जिससे दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती थी. इसलिए डिवाइडर कट को बंद कर दिया गया. डिवाइडर कट बंद होने के बाद अब लोग सर्विस लेन से रॉंग साइड जाने लगे. जो केवलादेव घना पक्षी विहार के चौराहे पर निकलते हैं.

इसी की वजह से 4 दिसंबर को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस ने सर्विस रोड़ से जाने वाले लोगों को रोकने के लिए बेरिकेटिंग कि लेकिन, यहां भी असफल साबित हुई. पुलिस के सामने से वाहन चालक वाहनों को रॉंग साइड निकालकर ले जाते हैं. हालांकि जब पुलिसकर्मी उन्हें रोकते हैं तो, वाहन चालक पुलिस को देखकर वाहनों को गलत तरीके से भागने लगते हैं.

सारस चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें तो, लगी हैं लेकिन, वह सिर्फ दिखाने के लिए. उसमें से एक भी लाइट काम नहीं करती. पुलिसकर्मी तो खड़े लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते. जिसका खामियाजा सड़क पर वाहन चलने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

सारस चौराहे के दूसरी तरफ घना से लगती 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियां है, जिनमे सैंकड़ो लोग रहते है. वह भी परेशान है. लेकिन कट बंद होने के चलते लोग रोंग साइड सफर करते है, और हादसे के शिकार हो जाते है.

फ्लाई ओवर या ओवर ब्रिज की मांग लोग लंबे समय से कर रहे है, लेकिन एन एच आई ने इसको ब्लैक स्पॉट के रूप में चिहिन्त ही नही किया है. ऐसे में लोगों ने न्यायालय में भी गुहार लगाई है. अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक इन हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम कर पाता है .

