Bharatpur News: पिता की गोद में ठंडा पड़ा बेटा, शव को लेकर अस्पताल में घूमता रहा बेबस बाप, एम्बुलेंस ने ऐसे ली बच्चे की जान

Bharatpur News: भरतपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. सिकंदरा थाना क्षेत्र के बयाना निवासी मुकेश कुमार के नवजात बेटे की मौत एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से हो गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Devendra singh
Published: Dec 13, 2025, 11:42 AM IST | Updated: Dec 13, 2025, 11:42 AM IST

Bharatpur News: भरतपुर जनाना अस्पताल से जयपुर जेके लोन अस्पताल जाते समय एक बच्चे की मौत हो गई. बच्चे के पिता का कहना है कि जिस एंबुलेंस से बच्चे को जयपुर लेकर जाया जा रहा था. उस एम्बुलेंस का ऑक्सीजन का सिलेंडर बस्सी के पास ख़त्म हो गया. इसलिए नवजात की मौत हो गई. जिसके बाद नवजात का पिता बच्चे के शव को लेकर भरतपुर के जनाना अस्पताल पहुंचा.

मुकेश कुमार निवासी सिकंदरा थाना बयाना ने बताया कि कल मेरे लड़के का जन्म भरतपुर के जनाना अस्पताल में हुआ था. बच्चे के सांस लेने में कोई दिक्कत थी. आज शाम करीब 6 बजे जनाना अस्पताल के डॉक्टर ने बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया. बच्चे को एंबुलेंस से मैं जयपुर लेकर जा रहा था. एंबुलेंस में सिलेंडर था. डॉक्टर ने बच्चे को कोई ड्रिप नहीं लगाई थी. बच्चे को ऑक्सीजन लगाई हुई थी.

बस्सी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस ख़त्म हो गई. जिससे बच्चे की मौत हो गई. जैसे ही एंबुलेंस के ड्राइवर ने बच्चे को देखा तो, एंबुलेंस का ड्राइवर वहां से फरार हो गया. जिसके बाद हम बच्चे को लेकर बस्सी के अस्पताल पहुंचे. साथ ही घटना की सूचना पुलिस को दी. बस्सी पुलिस ने एंबुलेंस को जब्त कर लिया है.

मुकेश कुमार ने बताया कि घटना के बाद बच्चे के शव को लेकर जनाना अस्पताल पहुंचा. वहां मौजूद स्टाफ को सारी घटना के बारे में बताया. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. उसके बाद मैं मथुरा गेट अस्पताल पहुंचा. पुलिस ने बताया कि आपकी FIR बस्सी थाने में होगी. तब मैं बच्चे के शव को लेकर अपने गांव पहुंच गया. रात में ही बच्चे के शव को दफना दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

