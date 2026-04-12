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Bharatpur: पूर्व CM गहलोत के बयान पर मंत्री अविनाश गहलोत ने किया पलटवार, कहा-वो ट्विटर- फेसबुक मास्टर बन हुए हैं

Bharatpur News: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को लेकर मंत्री अविनाश गहलोत ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि वो ट्विटर मास्टर बने हुए हैं, वो फेसबुक मास्टर बने हुए हैं, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDevendra singh
Published:Apr 12, 2026, 04:28 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 04:28 PM IST

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Bharatpur: पूर्व CM गहलोत के बयान पर मंत्री अविनाश गहलोत ने किया पलटवार, कहा-वो ट्विटर- फेसबुक मास्टर बन हुए हैं

Bharatpur News: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार किया है. मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि वो ट्विटर मास्टर बने हुए हैं, वो फेसबुक मास्टर बने हुए हैं, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, किस तरह की गलत बयानबाजी वो मीडिया के सामने करते हैं.

सबको पता है, कौन इनका सलाहकार है. मुझे लगता है उनको सलाहकार बदलने की आवश्यकता है. वह बिना तथ्यों के बात करते है, जिस कांग्रेस सरकार के समय सामाजिक पेंशन 5 से 6 महीने तक पेंडिंग रहती थी. उसको हम 1 से 2 महीने पर ले आए हैं, हम 1 महीने के अंतराल से पेंशन दे रहे हैं. फरवरी और मार्च के बिल बन कर के जा चुके हैं. मार्च एंडिंग क्लोजिंग थी इसलिए डिले हुआ अब एक साथ सबको पेंशन मिल जाएगी. अविनाश गहलोत भरतपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आये थे.

मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया है. अब कांग्रेस के नेता बदजुबानी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनका दिमाग खराब हो गया है, वह एक भी योजना का नाम नहीं बता पा रहे हैं, जिसको बन्द किया गया हो. वह बुनियाद बातें करके, तर्कहीन बातें करके, तथ्यहीन बातें करके मीडिया में तो हाइलाइट हो सकते हैं लेकिन जनता सब जानती है.

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अविनाश गहलोत ने कहा कि इतने अनुभवी नेताओं को कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि 5 साल जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आपने क्या किया उनके मंत्री तक जेल में रहे. उनके जो आईएस अधिकारी वह जेल में है, पेपर लीक में कितने आरोपी जेल में. हमने 350 पेपर करा दिए ,एक भी पेपर लीक नहीं हुआ.

हाल ही में अभी एसआई के एग्जाम हुए कोई पेपर लीक की घटना नहीं हुई है वो ही अधिकारी है लेकिन सरकार बदली, सरकार का नजरिया बदला, सरकार का विजन बदला और उसके कारण से राजस्थान में हम लोग इतना बड़ा परिवर्तन जो है वो देख रहे हैं.

रिफाइनरी की बात अगर हम लोग करें तो ठीक है कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती, हम रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को प्रधान मंत्री मोदी की उपस्थिति में करेंगे, जहां हम लोग 25 हजार नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रति वर्ष राजस्थान को 8 से 9 हजार करोड़ का रेवेन्यू आएगा.
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