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भरतपुर में बिहारी जी मंदिर में दान किए गए हीरे पर बड़ा विवाद, दानदाता बोलीं- 'यह मेरा हीरा नहीं'

भरतपुर के किले स्थित बिहारी जी मंदिर में दान किए गए हीरे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. मंदिर की भक्त मीरा बंसल ने दिसंबर 2024 में करीब 3.65 लाख रुपये का हीरा भगवान बिहारी जी को दान किया था. छह महीने बाद उन्हें शक हुआ कि मूर्ति पर लगा हीरा वही नहीं है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Devendra singh
Published:Aug 01, 2026, 08:53 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 08:53 PM IST
भरतपुर में बिहारी जी मंदिर में दान किए गए हीरे पर बड़ा विवाद, दानदाता बोलीं- 'यह मेरा हीरा नहीं'
Image Credit: Bharatpur News

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के किले स्थित बिहारी जी मंदिर से हीरा चोरी के मामले में आज देवस्थान विभाग के उप शासन सचिव मंदिर पर पहुंचे. उन्होंने बिहारी की मूर्ति पर लगे हीरे को निकलवाकर दानदाता को दिखाया, जिसके बाद दानदाता ने कहा कि जो मैंने हीरा दान किया था, वह वो हीरा नहीं है. जांच के दौरान मंदिर पर भरतपुर देवस्थान विभाग के अधिकारी, दोनों पुजारी और दानदाता को भी बुलाया गया. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि मूर्ति पर लगा हीरा असली है या नकली.

दानदाता मीरा बंसल निवासी रंजीत नगर ने बताया कि आज हमें मंदिर पर बुलाया गया है. हीरे की जांच की गई. हमें हीरा नकली लग रहा है. जयपुर से आए अधिकारियों ने मेरे से पूछताछ की है. अधिकारियों का कहना है कि हीरे की जांच करवाई जाएगी. हीरे को देखकर मैं संतुष्ट नहीं हूं. दान की गई चांदी की जूतियां भी दिखाई गई, वह सही हैं. देवस्थान विभाग के रिकॉर्ड में लगा बिल भी दिखाया गया, वह भी नकली है.

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हीरे के पीछे सोने की जगह चांदी की कटोरी लगी मिली
हीरे के पीछे सोने की कटोरी है. उसके पीछे हीरे का नंबर लगा है. नंबर से ही सिद्ध होगा कि हीरा असली है या नकली. अब हमें जो हीरा दिखाया गया है, उसके पीछे चांदी की कटोरी लगी है. इससे यह लग रहा है कि हीरा नकली है.

वहीं, देवस्थान विभाग के उप शासन सचिव अलोक सैनी ने बताया कि 26 जून को दैनिक भास्कर में एक न्यूज प्रकाशित हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि बिहारी जी मंदिर से 3 लाख 64 हजार का एक हीरा गायब है. बाकी सामान भी सुरक्षित नहीं है, जिस पर आज जांच के लिए मैं आया हूं. हीरे की सभी पक्षों के बयान लिए गए हैं. हीरे की भी जांच करवाई जाएगी.

दिसंबर 2024 में चढ़ाया गया था बिहारी जी मंदिर पर एक हीरा
दरअसल मीरा बंसल ने दिसंबर 2024 में किले स्थित बिहारी जी मंदिर पर एक हीरा चढ़ाया था. मीरा बंसल बिहारी जी मंदिर की भक्त हैं. मीरा बंसल ने पैसे जोड़कर दिल्ली के करौल बाग स्थित कुंदन लाल एंड संस के यहां से हीरा खरीदा था. दिसंबर 2024 में मीरा बंसल ने बिहारी जी मंदिर पर हीरा दान कर दिया. उस समय मंदिर के पुजारी मनोज भारद्वाज थे, उन्हें ही हीरा दिया गया था. हीरा देने के करीब 6 महीने बाद लोगों ने बताया कि बिहारी जी मूर्ति पर हीरा नहीं है.

वहां जाकर मीरा बंसल और मेरे परिवार के लोगों ने हीरे को देखा तो, वहां पर पहले जैसे हीरे की चमक नहीं थी, जो मीरा बंसल ने हीरा चढ़ाया , वह मूर्ति पर नहीं लगा था. इसके बाद देवस्थान विभाग के आयुक्त मुकेश मीणा से बात की गई, लेकिन, उन्होंने संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब नहीं दिया. हीरा चढ़ाने के बाद मीरा बंसल ने कई बार हीरा दान के लिए देवस्थान विभाग से स्लिप मांगी लेकिन, उन्होंने वह नहीं दी. कई बार देवस्थान विभाग के आयुक्त को बोला लेकिन, उन्होंने संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब नहीं दिया.

3 लाख 65 हजार रुपये में खरीदा था हीरा
इसी दौरान देवस्थान विभाग के आयुक्त ने सूरजभान और पुष्पेंद्र नाम के देवस्थान विभाग के दो कर्मचारी मीरा बंसल के घर आये. उनसे भी मीरा बंसल ने कहा कि हमारे हीरे की जांच करवा दीजिए. कई बार कहने के बाद भी देवस्थान विभाग ने कोई जांच नहीं करवाई है. मीरा बंसल ने देवस्थान विभाग उदयपुर, भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग, सीएम भजन लाल शर्मा से भी इसकी शिकायत की गई है. साल 2024 में हीरा 3 लाख 65 हजार रुपये में खरीदा था.

कई बार देवस्थान विभाग में शिकायत के बाद अब देवस्थान विभाग के अधिकारी कहते हैं कि क्या पता तुमने बिहारी जी पर कांच का टुकड़ा चढ़ाया हो? जब हमने हीरा दान किया था उस समय देवस्थान विभाग ने हीरे की जांच नहीं की थी. उन्हें उस समय जांच करनी चाहिए थी. देवस्थान विभाग ने हीरा गायब किया और अब उसे वह कांच का टुकड़ा बता रहे हैं. मीरा बंसल के पास हीरे का बिल, उसका नंबर और सर्टिफिकेट भी है. फिलहाल मीरा बंसल की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है. वह लगातार बिहारी जी मूर्ति पर लगे हीरे की जांच की मांग कर रहीं हैं.

आयुक्त ने मामले की जानकारी होने से मना किया
देवस्थान विभाग के आयुक्त का कहना है कि जब हीरा दान किया गया था. उस समय में कहीं और तैनात था. अब वह हीरा है या कांच का टुकड़ा उसके बारे में मैं नहीं बता सकता. मुझे नहीं पता कि उस समय कौन अधिकारी था या कौन कर्मचारी था? रसीद किसने नहीं दी, इसके बारे में मैं कैसे बताऊ. हमारे रिकॉर्ड में हीरा दान 15 नवंबर को किया गया था. मीरा बंसल का कहना है कि उन्होंने 10 दिसंबर को हीरा दान किया था. हीरा वेरीफाई नहीं हुआ है, हीरे की जांच के लिए कमेटी बनाई हुई है, जो कर्मचारी बंसल के घर गए थे, उनके बारे में मुझे पता नहीं है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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