/भरतपुर में युवक के सिर पर चढ़ी बस, ड्राइवर मौके से हुआ फरार

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के सेवर थाना इलाके में एक बस ने एक बाइक सवार व्यक्ति को कुचल दिया. बाइक सवार व्यक्ति के सिर से बस का पहिया निकला, जिससे व्यक्ति का सिर बुरी तरह कुचल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बस का ड्राइवर व्यक्ति को कुचलते बस को लेकर फरार हो गया.

सेवर थाने के ASI रामबाबू कुंतल ने बताया घटना दोपहर करीब 2 बजे की है. सौरभ (28) निवासी खरेरा गांव थाना उच्चैन महुआ में रहकर काम करता था. आज वह अपनी बाइक से महुआ से भरतपुर की तरफ आ रहा था. इस दौरान लुधावई टोल के पास एक बस ने व्यक्ति की बाइक को पीछे से टक्कर मारी.

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सौरभ के सिर पर चढ़ी बस

टक्कर लगते ही सौरभ सड़क पर गिर गया, जिसके बाद बस का ड्राइवर सौरभ के सिर से चढ़ाते हुए वहां से फरार हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सौरभ के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में पहुंचाया. शव की तलाशी लेने के बाद शव की शिनाख्त हो सकी. घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है.

5 साल पहले ही हुई थी शादी

दिनेश ने बताया कि सौरभ मेरा रिश्तेदार था और आज सौरभ महुआ से भरतपुर किसी काम से आ रहा था. लुधावई टोल के पास सौरभ की बाइक को एक बस ने टक्कर मारी. बस के पीछे एक ट्रेलर चल रहा था और वह सौरभ के ऊपर चढ़ गया. घटना में सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर मारने वाली बस प्राइवेट थी. सौरभ की 5 साल पहले ही शादी हुई थी सौरभ महुआ में बाल कटिंग का काम करता था.

पढ़िए भरतपुर की एक और बड़ी खबर

भरतपुर के वैर उपखंड के त्यौहारी गांव में जंगली जानवर (पैंथर) के आतंक से ग्रामीणों में भारी दहशत है. पीड़ित पशुपालक जगदेव पुत्र रोशन गुर्जर के बाड़े में घुसकर हिंसक जानवर ने एक दर्जन (12) भेड़ों को मार डाला और लगभग आधा दर्जन अन्य भेड़ों को घायल कर दिया है.

ग्रामीणों का मानना है कि हमलावर एक पैंथर है, क्योंकि इलाके में पहले भी जंगली जानवरों का मूवमेंट देखा गया है. इस हमले से गांव में डर का माहौल है और पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक क्षति हुई है. पीड़ित का कहना है जब उनको घटना के बारे में पता चला तब तक जंगली जानवर भेड़ो का शिकार कर जा चुका था.

भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में पैंथर के हमलों की घटनाएं पहले भी रिपोर्ट की जा चुकी हैं, जिनमें बयाना के बागैन गांव और रूपवास के तेजनगर में हुए हमले शामिल हैं. आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद वन विभाग की टीमें पगमार्क (पैरों के निशान) की जांच करती हैं और जरूरत पड़ने पर पिंजरा लगाती हैं.