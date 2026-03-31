Bharatpur: बयाना में 372 रीट अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, 8 अप्रैल को गुर्जर समाज की होगी महापंचायत

Bharatpur News: रीट भर्ती 2018 में एमबीसी वर्ग के शेष 372 पदों पर नियुक्ति की मांग एक बार फिर जोर पकड़ गई है. राजस्थान गुर्जर युवा बेरोजगार संघ के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बयाना के पीलूपुरा-कारबारी शहीद स्मारक स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. यह धरना गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की चौथी पुण्यतिथि पर शुरू किया गया.

गुर्जर समाज ने चेतावनी दी है कि यदि इन 372 पदों पर जल्द नियुक्ति नहीं की गई तो 8 अप्रैल को महापंचायत आयोजित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी. इस अल्टीमेटम के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया है.

एसडीएम दीपक मित्तल ने गुर्जर प्रतिनिधियों को दिया आश्वासन

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जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम दीपक मित्तल और प्रशिक्षु आईएएस भानु प्रकाश सहित अन्य अधिकारी धरना स्थल पहुंचे और समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत की. एसडीएम दीपक मित्तल ने गुर्जर प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि 8 अप्रैल से पहले राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति के साथ उनकी वार्ता कराई जाएगी. समाज ने बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, धरना जारी रहेगा.

सरकार ने उठाया कोई ठोस कदम

धरने से पहले शहीद स्मारक स्थल पर कर्नल बैसला को श्रद्धांजलि दी गई, जहां समाज के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की. इसी कार्यक्रम के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी पूर्व घोषित मांग को लेकर धरना शुरू किया. गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीराम बैंसला ने बताया कि एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी पिछले सात वर्षों से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

एमबीसी बेरोजगार संघ के निर्भान सिंह गुर्जर के अनुसार, पूर्व के आंदोलन के दौरान सरकार ने 372 पदों पर नियुक्ति का लिखित आश्वासन दिया था, जिसका अब तक पालन नहीं हुआ है. युवाओं में इस बात को लेकर रोष है और उन्होंने नियुक्ति मिलने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है. धरने को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस सतर्कता बरत रहे हैं और पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं.

REET परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक (कक्षा 1-5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) के लिए शिक्षकों का चयन करना है.

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