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भरतपुर में JCB की खुदाई से फटी हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन, गांव में मचा हड़कंप

भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र में PWD द्वारा बझेरा-अछनेरा रोड निर्माण कार्य के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई. जेसीबी की खुदाई से जमीन के नीचे बिछी हाईप्रेशर स्टील ट्रंक गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गैस लीकेज शुरू हो गया. इस घटना से आसपास के गांवों में दहशत फैल गई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Devendra singh
Published:Jul 30, 2026, 01:49 PM IST | Updated:Jul 30, 2026, 01:49 PM IST
भरतपुर में JCB की खुदाई से फटी हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन, गांव में मचा हड़कंप
Image Credit: Bharatpur News

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के चिकसाना थान क्षेत्र में PWD द्वारा बझेरा-अछनेरा रोड पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई. JCB की खुदाई के दौरान जमीन के नीचे बिछी हाईप्रेशर स्टील ट्रंक गैस पाइपलाइन फट गई. इसके चलते आसपास के गांव में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही गैस कंपनी की टीम मौके पर पहुंची और लीकेज को तुरंत बंद किया. फिलहाल मरम्मत का काम जारी है. घटना की सूचना मिलते ही चिकसाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

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जेसीबी से क्षतिग्रस्त हुई हाईप्रेशर गैस पाइपलाइन
PWD विभाग द्वारा बझेरा-अछनेरा रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है. देर शाम को खुदाई के समय जेसीबी ने जमीन के नीचे से गुजर रही हाईप्रेशर गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके चलते गैस लीकेज होने लगी तो कंपनी को बताया और कंपनी ने बिना देर किए टीम को मौके पर भेज लीकेज बंद कराया, लेकिन इस दौरान आसपास के गांव में हलचल तेज हो गई थी और लोग घबरा गए थे. पाइपलाइन से गैस लीक होने की सूचना पर चिकसाना थाना पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने लोगों को समझाया.

22 सीएनजी स्टेशन की सप्लाई बंद
पाइपलाइन फटने से भरतपुर और फतेहपुर सीकरी के करीब 22 सीएनजी स्टेशन की सप्लाई बंद करनी पड़ी. इसका असर सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और दौसा आदि तक देखा गया. कई वाहन चालक घंटों तक स्टेशन पर इंतजार करते रहे. गैस कंपनी के इंजिनियर अवधेश ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और लीकेज को बंद कर दिया गया. अब मरम्मत का काम चल रहा है. CNG/पीएनजी सप्लाई बहाल होने में करीब 5 घंटे लगेंगे.

प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील
उन्होंने बताया कि भरतपुर शहर में पीएनजी के 13000 से अधिक घरेलू कनेक्शन हैं, जिनमें से 6000 घरों में अभी सप्लाई है. इसके अलावा 50 से ज्यादा होटल भी पीएनजी नेटवर्क से जुड़े हैं. मरम्मत पूरी होते ही सभी जगह सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी. फिलहाल कंपनी की टीम युद्धस्तर पर पाइपलाइन ठीक करने में जुटी है. प्रशासन ने भी लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है.

ऐसे बरतें सावधानी

अगर कभी ऐसे गैस पाइपलाइन फट जाए तो तुरंत आग के स्रोतों को बंद करें और सुरक्षित दूरी पर जाएं. इसके बाद गैस कंपनी या आपातकालीन सेवा को कॉल करें. इसके साथ ही माचिस न जलाएं, लाइटर या किसी भी स्विच को हाथ न लगाएं. इसके अलावा फोन, पंखे या लाइट का स्विच ऑन-ऑफ न करें, क्योंकि इनसे चिंगारी निकल सकती है, जिससे कोई हादास हो सकता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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