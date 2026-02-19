Bharatpur News: आवारा पति बना दरिंदा, पत्नी के चेहरे पर फेंका तेजाब, फिर जेठानी...

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया. महिला का चेहरे का 50 प्रतिशत हिस्सा बुरी तरह झुलस गया. महिला अपने पति से कमाने के लिए कहती थी इसलिए वह उससे झगड़ा करता और पिटाई करता.

पुलिस ने नहीं की सुनवाई

रचना निवासी किला थाना मथुरा गेट ने बताया कि कल रात करीब 11 बजे मेरी देवरानी किरन के ऊपर मेरे देवर उमेश ने तेजाब डाल दिया. सुबह जब मैं अपने देवर के घर गई तो, मुझे घटना का पता लगा, जिसके बाद मैं थाने गई. थाने में शिकायत की लेकिन, पुलिस ने कहा कि पहले किरन को अस्पताल में एडमिट करवाओ उसके बाद शिकायत करने आना.

पति पत्नी से करता था मारपीट

रचना ने बताया कि मेरा देवर उमेश शराब पीने का आदी है. वह रोजाना शराब पीता है और कल उसने शराब पी हुई थी. उमेश कोई काम नहीं करता. किरन उमेश को कमाने के लिए कहती तो, वह किरन के साथ मारपीट करता. रात 9 बजे करीब उमेश शराब के नशे में घर आया और किरन ने उससे कहा कि वह कोई काम करें.

झगड़े के दौरान फेंका तेजाब

उमेश ने किरन को पीटा और घर से चला गया. उसके बाद उमेश बाजार से तेज़ाब लेकर आया. घर आते ही फिर से उमेश किरन से झगड़ने लगा. उमेश ने किरन से कहा कि वह अपने घर बिहार चली जाए, जब किरन ने उसका विरोध किया तो, उमेश ने तेजाब की बोतल लेकर किरन के ऊपर तेजाब फेंक दिया.

जेठानी लेकर पहुंची अस्पताल

घटना में किरन के चेहरे का 50 प्रतिशत हिस्सा जल गया. सुबह रचना किरन के घर किसी काम से पहुंची तो, रचना को घटना का पता लगा, जिसके बाद रचना किरन को लेकर आरबीएम अस्पताल गई, जिसके बाद उसे भर्ती करवाया गया.

चौकी पर नहीं आया कोई शिकायत करने

मथुरा गेट थाने की चौबुर्जा चौकी इंचार्ज राकेश मान का कहना है कि हमारे पास कोई शिकायत करने नहीं आया है. हमारी संज्ञान में अभी मामला आया है. जल्द ही किरन से बात कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

