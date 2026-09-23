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Bharatpur News: MLA ने काटी सब्जी, सपेरे ने बजाई बीन और PWD दफ्तर के बाहर दिया अनोखा धरना

भरतपुर के जटमासी-रूपवास मार्ग की बदहाल हालत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर उतर आया. बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने PWD कार्यालय के बाहर धरना दिया. इस दौरान विधायक ग्रामीणों के साथ बैठकर सब्जी काटती नजर आईं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Devendra singh
Published:Sep 23, 2026, 02:29 PM IST | Updated:Sep 23, 2026, 02:33 PM IST
Bharatpur News: MLA ने काटी सब्जी, सपेरे ने बजाई बीन और PWD दफ्तर के बाहर दिया अनोखा धरना
Image Credit: Bharatpur News

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के जटमासी से रूपवास के बीच बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा मंगलवार को सड़क पर उतर आया. बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रूपवास स्थित PWD कार्यालय पहुंचकर धरना शुरू कर दिया. विधायक और ग्रामीण करीब 7 घंटे से धरने पर बैठे हैं. ग्रामीण सड़क का जल्द निर्माण शुरू कराने और काम नहीं करने वाली ठेका कंपनी कमल बिल्डर्स को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रहे हैं.

धरने के दौरान ग्रामीणों ने मौके पर ही भोजन बनाने की व्यवस्था शुरू कर दी. विधायक ऋतु बनावत भी ग्रामीणों के साथ बैठीं और खाना बनाने के लिए सब्जी काटती नजर आईं. साथ ही इस दौरान सपेरे ने बीन बजाई. इससे धरना स्थल पर ग्रामीणों का प्रदर्शन और भी चर्चा में आ गया.

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17 किलोमीटर सड़क का टेंडर, काम शुरू नहीं हुआ
स्थानीय निवासी पारस चौधरी ने बताया कि जटमासी से रूपवास की दूरी करीब 17 किलोमीटर है. PWD विभाग ने सड़क निर्माण का टेंडर कमल बिल्डर्स को दिया था. करीब 11 करोड़ 44 हजार रुपये की लागत से सड़क का निर्माण 16 अगस्त 2025 से 15 जून 2026 तक पूरा किया जाना था. ग्रामीणों का आरोप है कि टेंडर जारी होने के बावजूद ठेका कंपनी ने सड़क का काम शुरू नहीं किया.

गड्ढों में फंस रहे वाहन, हादसों का खतरा
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत बेहद खराब है. जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई बार दोपहिया वाहन चालक गड्ढों में गिरकर घायल भी हो चुके हैं. मंगलवार को भी कुछ वाहन गड्ढों में फंस गए, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया.

SDM कार्यालय से PWD दफ्तर तक निकाली रैली
सड़क की बदहाली से नाराज जटमासी गांव के ग्रामीण मंगलवार को रूपवास पहुंचे. यहां SDM कार्यालय से PWD कार्यालय तक रैली निकाली गई. रैली में बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत भी शामिल हुई. इसके बाद ग्रामीणों ने PWD कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने मांग रखी कि काम नहीं करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और दूसरी कंपनी को टेंडर देकर सड़क का निर्माण जल्द शुरू कराया जाए.

'ब्लैकलिस्ट का आदेश हाथ में आएगा, तभी उठेंगे'
विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने कहा कि सड़क की हालत बेहद खराब है और ग्रामीण लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश उनके हाथ में नहीं आ जाता, तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा. धरने के दौरान ग्रामीणों ने मौके पर ही खाना बनाना शुरू कर दिया. विधायक भी ग्रामीणों के बीच बैठीं और सब्जी काटकर भोजन की तैयारी में सहयोग करती नजर आईं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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