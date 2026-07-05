/Bharatpur: पड़ोसी ने महिला के हाथों को ग्राइंडर से काटने की कोशिश, पति को भी लाठी-डंडे से पीटा

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर जिले के मथुरा गेट थाना इलाके में पड़ोसी ने एक महिला पर ग्राइंडर से हमला कर दिया. पड़ोसी ने महिला के हाथों को ग्राइंडर से काटने की कोशिश की, लेकिन वहां से भागकर महिला ने अपनी जान बचाई. इससे पहले पड़ोसी श्याम सुंदर ने अपने परिजनों के साथ मिलकर महिला के पति को भी लाठी डंडे से पीटा.

पवन निवासी ब्रज नगर ने बताया कि घर से 4 सौ मीटर की दूरी पर मेरी सब्जी की दुकान है. आज सुबह मैं दुकान का सामान जमा रहा था तभी मेरा पड़ोसी श्याम सुंदर अपने परिजनों के साथ मेरी दुकान पर आया. श्याम सुंदर के हाथ में डंडा था. आते ही उसने मेरे से मारपीट करना शुरू कर दिया.

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लड़के को पकड़ा और पीटा

पवन की दुकान पर मारपीट करने के बाद श्याम सुंदर पवन की दुकान से चला गया. कुछ देर बाद पवन की पत्नी और बेटा दुकान पर आ रहे थे. वहीं रास्ते में श्याम सुंदर की परचून की दुकान है. श्याम सुंदर ने अपनी दुकान के सामने पवन की पति मंजू और उसके लड़के को पकड़ लिया और उन्हें भी बुरी तरह पीटा.

मथुरा गेट थाने में FIR दर्ज

श्याम सुंदर का बेटा लवकुश पवन के बेटे अंशु के पीछे कट्टा लेकर भागा. अंशु लवकुश से बचने के लिए भाग गया. श्याम सुंदर की दुकान में ग्राइंडर रखा था. उसने ग्राइंडर से मंजू के हाथों को काटने की भी कोशिश की है. घटना में पवन के चेहरे पर और मंजू के हाथों में चोट आई है. पवन और मंजू ने मथुरा गेट थाने में FIR दर्ज करवा दी है.

अपने पक्ष में गवाही दिलवाना चाहता था पड़ोसी

पवन ने बताया की श्याम सुंदर पक्ष का उसके किसी पहचान वाले से झगड़ा हुआ था. उसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है इसलिए श्याम सुंदर चाहता था कि पवन और परिजन उसके पक्ष में गवाही दें, लेकिन पवन का परिवार श्याम सुंदर के पक्ष में गवाही देने से मना कर रहा था.

मथुरा गेट थाना अधिकारी हरलाल मीणा का कहना है कि पति-पत्नी की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.