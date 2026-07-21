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4 करोड़ की जमीन बनी मौत की वजह, भरतपुर में युवक का अपहरण कर पीट-पीटकर हत्या

भरतपुर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के तुहिया गांव में 24 वर्षीय सुशील कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है. परिजनों ने पड़ोसियों पर अपहरण कर लाठी-डंडों, सरियों और धारदार हथियारों से पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDevendra singh
Published: Jul 21, 2026, 04:39 PM|Updated: Jul 21, 2026, 04:39 PM
4 करोड़ की जमीन बनी मौत की वजह, भरतपुर में युवक का अपहरण कर पीट-पीटकर हत्या
Image Credit: Bharatpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव तुहिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पड़ोसियों पर एक युवक की पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रॉपर्टी हड़पने के इरादे से एक युवक का अपहरण कर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से पीट-पीटकर हत्या कर दी.

मृतक के नाम करीब `3 से 4 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बताई गई. जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने पहले युवक का अपहरण किया. इसके बाद उसे लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से बेरहमी से पीटा. हालत गंभीर होने पर आरोपियों ने ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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मोर्चरी में शव रखकर मौके से फरार

हत्या के बाद आरोपी अस्पताल की मोर्चरी में शव रखकर मौके से फरार हो गए. सुबह जब परिजनों को सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे और उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज कराकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद है.

मृतक अविवाहित था. उसके मां-बाप का देहांत हो चुका है. घर में बड़ा भाई है जो मजदूरी करता है. मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. भरतपुर - मृतक के ताऊ के लड़के रूपेश कुमार ने बताया कि मृतक सुशील कुमार सोमवार रात अपने घर पर सोया हुआ था.

करोड़ों रुपये की जमीन

पड़ोसी गजेंद्र सिंह, योगेश, जयदेव , ममता , संगीता आदि ने सुशील कुमार को घर से अपहरण किया और अपने घर पर ले जाकर के धारदार हथियार , लाठी डंडे, सरियों से बुरी तरह से मारपीट की. इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई हमें तो अगले दिन जानकारी मिली बच्चे की मौत हो गई है. यह जो हत्या की गई है, यह प्रॉपर्टी को लेकर की गई है. मृतक के हिस्से में काफी जमीन है, जो करोड़ों रुपये की है. पहले भी इसके साथ में मारपीट की गई है और इससे प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं.

अपहरण कर लाठी-डंडे सरियों से मारपीट

आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया है. उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि सुबह जानकारी मिली थी कि सुशील पुत्र सुखदेव उर्फ प्रधान उम्र 24 साल गजेंद्र एवं उसके परिवार के लोगों ने अपहरण कर लाठी-डंडे सरियों से मारपीट कर जान से मार दिया है. मामला दर्ज कर लिया है पुलिस पूरे एंगल से जांच कर रही है. हालांकि शिकायत में अभी परिजनों ने हत्या के कारणों का जिक्र नहीं किया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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