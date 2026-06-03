/Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के उच्चैन इलाके में जमीन विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी. गोली मारने के बाद आरोपी भतीजा घर से फरार हो गया. आरोपी 2 साल पहले ही CRPF से नौकरी छोड़कर आया था. पुलिस आरोपी का जंगलों में पीछा कर रही है.

अनिल हथियार लेकर घर से भागा

Add Zee News as a Preferred Source

घटना चकसहना गांव की है. आज सुबह करीब 9 बजे साहब सिंह (70) और उसके भतीजे अनिल उर्फ अन्नू (38) का झगड़ा जमीन को लेकर हो गया था तभी अन्नू ने हथियार निकालकर अपने चाचा के गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर साहब सिंह के पड़ोसी तुरंत उसके घर पहुंचे. इतने में अनिल हथियार लेकर घर से भाग गया.

साहब सिंह के पड़ोसी उसे लेकर तुरंत उच्चैन CHC पहुंचे, जहां साहब सिंह को मृत घोषित कर दिया. साहब सिंह के पड़ोसियों ने ही पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अनिल की तलाश शुरू कर दी. पुलिस जंगलों में अनिल का पीछा करने में लगी हुई है.

2 साल पहले ही CRPF से नौकरी छोड़कर आया था आरोपी

साहब सिंह के पड़ोसियों ने बताया कि अनिल 2 साल पहले ही CRPF से नौकरी छोड़कर घर आ गया था. साहब सिंह का बेटा भी धौलपुर पुलिस में तैनात है. साहब सिंह के परिजन और पुलिस की टीम उच्चैन अस्पताल में मौजूद है. आज ही साहब सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घटान के बाद से आरोपी मौके से भाग गया था. वहीं, भागते हुए उसने घटना में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और मोबाइल घर के पास ही फेंक दिया था, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है.



वारदात के वक्त नशे में था आरोपी

वहीं, आरोपी के पिता मान सिंह भरतपुर में आरएसी में तैनात हैं. आरोपी का पूरा परिवार भरतपुर में ही रहता है और आरोपी शराब पीने का आदी है. इसके चलते वह गांव के मकान में अकेला ही रहता था. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ और जांच में आरोपी और उसके चाचा के बीच किसी पुराने विवाद की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. कहा जा रहा है कि वारदात के वक्त आरोपी नशे में था और उसने चाचा को गोली मार दी.

