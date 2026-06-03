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Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के उच्चैन इलाके में एक भतीजे ने चाचा को गोली मार दी और फिर घर के पास ही हथियार फेंक जंगल की तरफ भाग निकला. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDevendra singh
Published: Jun 03, 2026, 01:51 PM|Updated: Jun 03, 2026, 01:51 PM
Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा
Image Credit: Bharatpur News

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के उच्चैन इलाके में जमीन विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी. गोली मारने के बाद आरोपी भतीजा घर से फरार हो गया. आरोपी 2 साल पहले ही CRPF से नौकरी छोड़कर आया था. पुलिस आरोपी का जंगलों में पीछा कर रही है.

अनिल हथियार लेकर घर से भागा

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घटना चकसहना गांव की है. आज सुबह करीब 9 बजे साहब सिंह (70) और उसके भतीजे अनिल उर्फ अन्नू (38) का झगड़ा जमीन को लेकर हो गया था तभी अन्नू ने हथियार निकालकर अपने चाचा के गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर साहब सिंह के पड़ोसी तुरंत उसके घर पहुंचे. इतने में अनिल हथियार लेकर घर से भाग गया.

साहब सिंह के पड़ोसी उसे लेकर तुरंत उच्चैन CHC पहुंचे, जहां साहब सिंह को मृत घोषित कर दिया. साहब सिंह के पड़ोसियों ने ही पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अनिल की तलाश शुरू कर दी. पुलिस जंगलों में अनिल का पीछा करने में लगी हुई है.

2 साल पहले ही CRPF से नौकरी छोड़कर आया था आरोपी

साहब सिंह के पड़ोसियों ने बताया कि अनिल 2 साल पहले ही CRPF से नौकरी छोड़कर घर आ गया था. साहब सिंह का बेटा भी धौलपुर पुलिस में तैनात है. साहब सिंह के परिजन और पुलिस की टीम उच्चैन अस्पताल में मौजूद है. आज ही साहब सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घटान के बाद से आरोपी मौके से भाग गया था. वहीं, भागते हुए उसने घटना में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और मोबाइल घर के पास ही फेंक दिया था, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है.

वारदात के वक्त नशे में था आरोपी
वहीं, आरोपी के पिता मान सिंह भरतपुर में आरएसी में तैनात हैं. आरोपी का पूरा परिवार भरतपुर में ही रहता है और आरोपी शराब पीने का आदी है. इसके चलते वह गांव के मकान में अकेला ही रहता था. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ और जांच में आरोपी और उसके चाचा के बीच किसी पुराने विवाद की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. कहा जा रहा है कि वारदात के वक्त आरोपी नशे में था और उसने चाचा को गोली मार दी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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