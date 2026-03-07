Bharatpur News: कमरे में बेड पर 5 महीने की बेटी को लेटाकर मां ने दी जान, पति था घर में

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. कमरे में महिला की 5 महीने की बच्ची थी. जब महिला का पति कमरे में पहुंचा तो शव पंखे के कुंडे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद महिला के पति ने पुलिस को घटना की सूचना दी.

रुदावल थाने के ASI मुंशीलाल ने बताया कि घटना लखनपुर गांव की है. आज सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि गांव के रहने वाले कान्हा लोधा की पत्नी गायत्री (22) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. गायत्री का शव पंखे के कुंडे से लटका हुआ था, जिसके बाद शव को नीचे उतारा गया.

पूछताछ करने पर पता लगा कि घटना के समय गायत्री का पति कान्हा घर पर ही था. जब गायत्री ने फांसी लगाई तो, उसकी 5 महीने की बेटी कमरे में थी. घटना सुबह 7 बजे की है, कान्हा घर में काम कर रहा था, जब कान्हा कमरे में पहुंचा तो, गायत्री का शव लटका हुआ मिला.

गायत्री के पीहर पक्ष को घटना की सूचना कर दी गई है. उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

कोटा में एक युवक ससुराल में लगाई फांसी

इधर, कोटा जिले के सीमलिया थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, महेंद्र पुत्र भैरूलाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी सीसवाली जिला बारां, ने सीमलिया थाना क्षेत्र स्थित अपनी ससुराल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

घटना का पता उस समय चला जब घर के लोगों ने उसे फंदे से लटका हुआ देखा, जिसके बाद घर में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए. घटना की सूचना मिलने पर सीमलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर अपने कब्जे में लिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और परिजनों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है. इस घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक की लहर छा गई है.

बांसवाड़ा में भी सामने आया आत्महत्या का मामला

वहीं, बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पत्नी के कथित अवैध संबंधों से आहत होकर एक पति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. जानकारी के अनुसार, मृतक सेमन सिंह मजदूरी करता था. परिजनों के मुताबिक, उसकी पत्नी का गांव के ही एक व्यक्ति के साथ पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

बताया जा रहा है कि सेमन सिंह जब मजदूरी से घर लौटा तो उसकी पत्नी कथित रूप से अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई. इस घटना से आहत होकर सेमन सिंह ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले में मृतक के पुत्र विपुल ने अपनी मां और उसके प्रेमी के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कंसारवाड़ी थाना अधिकारी राजवीर सिंह पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.

