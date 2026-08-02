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डीग में थप्पड़ का बदला मौत, बेटी के सामने मां को मारी गोली

डीग के जनूथर थाना क्षेत्र के मवई गांव में एक महिला की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी पड़ोस का युवक था, जो अक्सर महिला के घर के सामने खड़ा होकर बदतमीजी करता था. महिला गीता और उसके परिवार ने उसे ऐसा करने से रोका, जिस पर विवाद हो गया. गीता ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उसने परिवार को जान से मारने की धमकी दी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Devendra singh
Published:Aug 02, 2026, 03:26 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 03:26 PM IST
डीग में थप्पड़ का बदला मौत, बेटी के सामने मां को मारी गोली
Image Credit: Rajasthan Crime

Deeg, Bharatpur News: राजस्थान डीग जिले के जनूथर थाना इलाके के मवई गांव में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक बेखौफ बदमाश ने दिनदहाड़े सरेराह एक महिला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात की वजह सिर्फ इतनी थी कि महिला ने आरोपी को अपने घर के सामने खड़े होने और बदतमीजी करने पर टोक दिया था.

आरोपी ने इस बात को रंजिश बना लिया और खेत से चारा लेकर लौट रही महिला पर घात लगाकर हमला कर दिया. लहूलुहान हालत में पीड़िता को भरतपुर के आरबीएम (RBM) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश और तनाव का माहौल है.

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यहां बहन-बेटी रहती हैं, मत खड़ा हुआ कर...
मृतक महिला गीता की बेटी गुड्डी इस खौफनाक मंजर की चश्मदीद गवाह है. उसने रोते हुए बताया कि आरोपी उनके पड़ोस में रहने वाला युवक आए दिन उनके घर के मुख्य गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता था. रविवार को जब उसके माता-पिता ने आरोपी की इस हरकत का विरोध किया और कहा कि यहां बहन-बेटी रहती हैं, गेट के सामने खड़े मत हुआ करो', तो आरोपी आग बबूला हो गया. वह पीड़िता के पिता के साथ सरेआम गाली-गलौज और बदतमीजी करने लगा. विवाद बढ़ता देख मां गीता ने आरोपी को सबक सिखाने के लिए एक थप्पड़ जड़ दिया. थप्पड़ खाते ही आरोपी तमतमा गया और जाते-जाते चीखकर धमकी दे गया-'एक घंटे में तुम सबको जान से मार डालूंगा.

'बेटी के सामने मां पर दाग दी गोली'
धमकी देने के ठीक एक घंटे बाद आरोपी ने अपने खौफनाक इरादे को अंजाम दे दिया. दोपहर को जब गीता अपनी बेटी गुड्डी के साथ खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर पैदल घर लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपी अवैध कट्टा लहराते हुए सामने आ धमका. आरोपी ने बिना संभलने का मौका दिए सीधे गीता पर फायर झोंक दिया. गोली लगते ही गीता चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी और देखते ही देखते तड़पने लगी. मां को खून से लथपथ देख बेटी चीखती रही, लेकिन आरोपी हथियार लहराता हुआ मौके से फरार हो गया.

दिनदहाड़े मर्डर की सूचना मिलते ही जनुथर थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर दौड़ी. पुलिस ने तुरंत आलाधिकारियों को सूचना दी और पूरे जिले में नाकाबंदी कराई गई. घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है.

डीग पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने कहा कि हत्यारे को हमारी पुलिस टीम ने धर दबोचा है और एक हथियार भी बरामद किया है. पुलिस पकड़े गए आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है और क्षेत्र के अंदर हमारी टीम लगातार सक्रिय होकर काम कर रही है, जिसने भी इस बदमाश का साथ इस घटना को देने में किया है उसको बिल्कुल भी बक्शा नहीं जाएगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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