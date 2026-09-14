/भरतपुर निकाय चुनाव: निर्दलीयों का दबदबा, 36 सीटों के साथ निर्दलीय सबसे बड़े खिलाड़ी, BJP 20 पर

Rajasthan Nikay Elections: भरतपुर निकाय चुनाव के परिणामों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ दिया है. चुनाव परिणामों के मुताबिक निर्दलीयों ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं भाजपा के खाते में 20 और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है. इसके अलावा बसपा और RLP ने एक-एक वार्ड में जीत हासिल की है. इन नतीजों के बाद भरतपुर के स्थानीय राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं. निर्दलीयों की बड़ी संख्या में जीत के चलते बोर्ड गठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अब निर्दलीय पार्षदों का समर्थन अहम हो सकता है.



BJP-कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीयों की जीत

चुनाव परिणामों में निर्दलीयों का प्रदर्शन खास रहा. भाजपा और कांग्रेस को मिलाकर कुल 27 सीटें मिलीं, जबकि निर्दलीयों ने अकेले ही 36 सीटों पर जीत दर्ज की. यानी निर्दलीयों ने दोनों प्रमुख दलों की कुल सीटों से भी 9 ज्यादा सीटें हासिल की हैं. भाजपा को 20 सीटें मिलने के बाद वह दूसरे स्थान पर रही, जबकि कांग्रेस 7 सीटों के साथ पीछे रही. बसपा और RLP के खाते में एक-एक सीट गई है.

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65 वार्डों में हुआ था मतदान

भरतपुर नगर निगम के 65 वार्डों और रूपवास नगर पालिका के 25 वार्डों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई. भरतपुर नगर निगम और रूपवास नगर पालिका में 9 सितंबर को मतदान हुआ था. भरतपुर नगर निगम में कुल 73.13 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था. मतगणना शुरू होने के साथ ही प्रत्याशियों और समर्थकों की नजरें परिणामों पर टिकी रहीं. अलग-अलग वार्डों के नतीजे सामने आने के साथ ही जीत-हार की तस्वीर साफ होती गई.



CM भजनलाल शर्मा ने किया था रोड शो

निकाय चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में रोड शो भी किया था. इस रोड शो में भाजपा के 57 प्रत्याशी भी शामिल हुए थे. चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने भरतपुर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जोर लगाया था.



बाड़ेबंदी के बीच बदले समीकरण

चुनाव परिणामों के बीच कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में रखा गया था. नतीजे सामने आने के साथ ही बाड़ेबंदी में मौजूद प्रत्याशियों के समीकरण भी लगातार बदलते रहे. अब निर्दलीयों की बड़ी जीत के बाद बोर्ड गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है. दोनों प्रमुख दलों के लिए निर्दलीय पार्षदों का समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है.

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